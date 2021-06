Euro 2021: Lukaku se considère désormais dans "la liste des meilleurs attaquants" du monde

En conférence de presse ce vendredi, pour aborder le huitième de finale de l'Euro 2021 dimanche (21h) entre la Belgique et le Portugal, Romelu Lukaku a abordé sa place dans la hiérarchie des meilleurs attaquants mondiaux. Le buteur de 28 ans estime désormais faire partie du débat.

Avec 24 buts marqués cette saison en Serie A, Romelu Lukaku a été l'un des principaux artisans du sacre de l'Inter Milan. Toujours très en forme avec trois réalisations depuis le début de l'Euro 2021, l'attaquant de la Belgique n'est devancé au classement des buteurs de la phase de groupes que par Cristiano Ronaldo. Comme lors du dernier exercice du championnat italien, qui a vu CR7 être sacré meilleur buteur.

Les deux joueurs se retrouveront ce dimanche (21h) à Séville, pour l'un des chocs des huitièmes de finale de l'Euro entre la Belgique et le Portugal. "J'aimerais avoir son dribble et sa frappe de balle, a déclaré Lukaku ce vendredi en conférence de presse à propos de Cristiano Ronaldo. Lui, je pense qu'il aimerait avoir ma force et mon jeu dos au but."

"Je pense que j'ai désormais ma place dans la liste des meilleurs attaquants"

Parfois sous-estimé, "Big Rom" semble en tout cas au sommet de son art, à 28 ans, deux ans après son départ de Manchester United. "Quand les gens parlaient des meilleurs, ils évoquaient toujours Harry Kane, Robert Lewandowski ou encore Karim Benzema. Moi, on disait que j'étais en bonne forme'. Cela m'a motivé à travailler davantage, a expliqué Lukaku. Je pense que j'ai désormais ma place dans cette liste."

Au vu de son rendement depuis son arrivée en Italie en 2019, avec 64 buts inscrits toutes compétitions confondues, difficile désormais de ne pas considérer Romelu Lukaku comme l'une des références au poste de numéro 9. "Je cherche toujours ce petit plus qui va me faire progresser, le petit truc à améliorer. Je n'ai pas d'objectif personnel sur cet Euro, je veux simplement tout faire pour gagner, a lancé Lukaku. Face au Portugal, c'est un vrai défi pour voir où l'on en est."

Première du groupe B devant le Danemark, la Finlande et la Russie, la Belgique va devoir sortir le tenant du titre de la compétition pour se qualifier, arrivé troisième du groupe F derrière la France et l'Allemagne. D'ores et déjà meilleur buteur de la sélection nationale, avec 63 unités, Romelu Lukaku sera forcément attendu au tournant dimanche, dans la quête des Diables Rouges pour remporteer un trophée d'envergure.