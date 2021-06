Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Allemagne-Hongrie

L’Allemagne joue sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro, ce mercredi face à la Hongrie (21h) sur fond tensions diplomatiques entre les deux pays. Sur le terrain sportif, la Mannschaft doit au moins faire match nul. Une rencontre à suivre sur beIN Sports 2.

Le climat sera tendu ce mercredi soir à Munich pour le match entre l’Allemagne et la Hongrie. Sur le plan sportif déjà. Battue par la France en ouverture (1-0), la Mannschaft s’est relancée dans la course aux huitièmes de finale en s’imposant face au Portugal (4-2).

>> Suivez toutes les infos sur l'Euro EN DIRECT

Le match sera diffusé sur beIN Sports 2 mais aussi en direct sur notre site et sur RMC. Les hommes de Joachim Löw n’ont besoin que d’un résultat nul pour accéder au tour suivant. Ils peuvent encore viser la première place en cas de victoire et si la France ne s’impose pas face au Portugal dans le même temps. Après avoir tenu la France en échec (1-1), la Hongrie peut aussi se hisser en huitièmes de finale en cas de victoire face aux Allemands.

Voilà pour les enjeux sportifs de cette rencontre qui s’est aussi invitée sur le terrain diplomatique ces dernières heures. En cause: le refus de l’UEFA d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs arc-en-ciel comme le demandaient la mairie de Munich et la Fédération allemande pour soutenir la communauté LGBT+ et dénoncer une loi controversée sur les homosexuels votés par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban.

"Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l'UEFA doit décliner cette demande", s’est justifiée la confédération dans un communiqué. Une décision qui a provoqué un tollé chez les acteurs du foot mais aussi dans la classe politique allemande et française. Le maire de Munich a décidé d’illuminer plusieurs bâtiments autour du stade aux couleurs arc-en-ciel. Selon la presse allemande, Viktor Orban a finalement décidé d'annuler son déplacement à Munich à l'occasion du match.