Euro 2021: sur quelle chaîne regarder République tchèque-Danemark

Les quarts de finale de l’Euro se poursuivent ce samedi avec deux des belles surprises de la compétition, la République tchèque et le Danemark, qui se disputent une place dans le dernier carré. Une rencontre qui se tiendra à Bakou à partir de 18 heures.

Il s’agit sans doute du quart de finale le moins attendu du grand public, mais il ne sera certainement pas le moins passionnant. Pour un ticket en demi-finales de l’Euro face à l’Angleterre ou l’Ukraine, qui s’affronteront dans la foulée à Rome, Tchèques et Danois vont se livrer une belle bataille ce samedi à Bakou (18h), compte tenu de l’opportunité en or qu’ils ont de réécrire leur histoire.

Pour accéder à ces quarts de finale, le Danemark avait balayé le pays de Galles (4-0) après s’être extirpé in extremis du groupe B en tant que meilleur troisième. En face, la République tchèque avait signé un bel sortant les Pays-Bas (2-0), l’un des outsiders à la victoire finale, bien aidée par l’exclusion de De Ligt et par la performance majuscule de Tomas Holes, auteur d’un but et d’une passe décisive. La sélection tchèque pourra encore compter sur Patrik Schick, déjà quatre fois buteur depuis le début de la compétition.

"Nous ressentons tous à quel point nos fans croient en nous", confie le sélectionneur tchèque

La rencontre du jour sera arbitrée par le Néerlandais Björn Kuipers, qui donnera le coup d’envoi à 18 heures du stade olympique de Bakou. Le match sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 1 puisqu’il s’agit du seul quart de finale qui ne sera pas retransmis en clair, ni par TF1, ni par M6. Il sera bien sûr à suivre aussi à la radio, sur RMC, ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

"Je ressens beaucoup de responsabilité et de pression, nous ressentons tous à quel point nos fans croient en nous, explique Jaroslav Šilhavý, sélectionneur de la République tchèque, en conférence de presse d’avant-match. Le Danemark a beaucoup de très bons joueurs, mais je pense toujours que nous pouvons marquer un premier but sur une erreur ou un coup de pied arrêté. Je m'attends à un match très serré avec beaucoup de duels, les petits détails décideront du résultat."

Les compositions probables :

République tchèque: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš, Souček - Masopust, Barák, Ševčík - Schick

Danemark: Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard