Euro 2021: Verratti titulaire pour le dernier match de poule de l'Italie contre le pays de Galles

Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a annoncé en conférence de presse qu'il comptait titulariser Marco Verratti dimanche contre le pays de Galles (18h). Le milieu du PSG est absent des terrains depuis début mai à cause d'une blessure au genou.

Marco Verratti va faire son grand retour. Eloigné des terrains depuis début mai à cause d'une blessure au genou, le milieu de terrain du PSG va être titularisé par Roberto Mancini dimanche contre le pays de Galles, pour le troisième et dernier match de poule de la Squadra Azzurra (dimanche à 18 heures).

Présent en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur italien a annoncé son souhait de lancer le Parisien dans le grand bain dès le début de la rencontre. "Marco a besoin de jouer. Pour l'instant, il va bien, il s'entraîne depuis plusieurs jours maintenant. Nous verrons comment il sera après les 45 premières minutes, quelles seront ses sensations. Nous ferons nos évaluations là-bas", a détaillé le technicien italien.

Mancini se méfie des Gallois

Alors que sa présence à l'Euro avait, un temps, été remise en question, Verratti va donc bien participer au tournoi. L'Italien débarque dans une équipe qui tourne à plein régime et qui a épaté tous les observateurs depuis le début de la compétition. Que ce soit contre la Turquie (3-0), ou contre la Suisse (3-0), les coéquipiers de Manuel Locatelli n'ont pas fait dans le détail et ont d'ores et déjà assuré leur place en huitième de finale.

Face au pays de Galles, deuxième du groupe A derrière les Italiens, Mancini s'attend d'ailleurs à un rude combat. "Ils sont dans la partie haute du classemen (FIFA) depuis des années, ils ont des joueurs de qualité. Ils ont quatre points et ce ne sont certainement pas les derniers. En 2016, ils ont atteint les demi-finales si je ne me trompe pas", se méfie le sélectionneur italien, pour qui le retour d'un joueur comme Verratti ne sera pas de trop pour renverser les solides Gallois.