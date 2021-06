France-Allemagne: petite pagaille à l’arrivée des Bleus à Munich

Les joueurs de l’équipe de France ont atterri à Munich, ce lundi midi à la veille de leur entrée en lice dans l’Euro avec un choc face à l’Allemagne. Leur arrivée à l’hôtel a provoqué quelques légers remous.

Les joueurs de l’équipe de France ont quitté le calme de Clairefontaine pour rejoindre Munich, ce lundi. Après avoir immortalisé leur départ avant le décollage, ils ont atterri en Bavière sur les coups de 11h50. Le compte Twitter officiel des Bleus a publié des clichés de la descente de l’avion des joueurs, masqués et concentrés. Ils ont rejoint leur hôtel situé au Nord de la ville, dans une zone commerciale et industrielle, à 12h30. L’établissement est situé à quinze minutes de route de l’aéroport et de l’Alllianz Arena.

Une dizaine de supporters pour encourager les Bleus

Une petite dizaine de supporters français a accompagné le passage du car en criant "Allez les Bleus". Des Allemands curieux attendaient aussi les Français qui sont arrivés dans une certaine pagaille. L’hôtel étant situé en face d’un supermarché, plusieurs clients qui voulaient sortir ont klaxonné alors qu'ils étaient bloqués par la police pour laisser passer les Bleus.

Avec les deux cars de la délégation garés devant l’entrée de l’hôtel, et toute l’escorte qui suivait, les supporters ont à peine aperçu Paul Pogba ou Raphaël Varane. Les Français déjeuneront et passeront quelques heures sur place, avant les conférences et l’entraînement à l’Allianz Arena dans l’après-midi. Didier Deschamps et Hugo Lloris sont attendus pour l’habituelle point-presse d’avant-match à 15h45. La séance d’entraînement débutera ensuite à 16h30.

Löw attendu après les intimidations de Rüdiger

Ils précéderont de deux heures leurs adversaires de mardi, attendus à 18h30 pour leur séance de veille de match. Joachim Löw, sélectionneur allemand, s’exprimera face aux médias à partir de 17h45. Dimanche, son défenseur Antonio Rüdiger avait lancé les hostilités en promettant de jouer à la limite de la règle.

"Evidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner, avait-il lancé. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt." Le défenseur de Chelsea est du genre à mettre ses menaces à exécution puisqu’il a sévèrement blessé Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des champions le 29 mai dernier, échappant miraculeusement au carton rouge.