Euro: pas de tolérance avec le couvre-feu pour France-Allemagne

Le ministère de l’Intérieur ne prévoit pas de relâcher les restrictions liées au couvre-feu malgré l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro contre l’Allemagne ce mardi soir (21h).

"Dura lex, sed lex", dure est la loi mais c’est la loi prétend la célèbre locution latine. Les supporters de l’équipe de France de football risquent d’en faire l’amère expérience ce mardi lors du premier match des Bleus à l’Euro. Programmé à 21 heures, le duel face à l’Allemagne devrait se terminer peu avant 23h et le début du couvre-feu.

>> Euro: les infos en direct

Selon les informations du service police-justice de BFMTV, les pouvoirs publics n’appliqueront pas la moindre tolérance malgré les débuts des protégés de Didier Deschamps dans le tournoi continental.

Un coup dur pour les supporters et les restaurateurs

En clair, passé 23h, tous les fans présents aux abords des bars et dans la rue seront contrevenants à la loi et prendront donc le risque d’écoper d’une amende. A l’inverse des spectateurs de la demi-finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal à Roland-Garros, aucune dérogation ne sera accordée aux supporters de l’équipe de France pour le match face à l’Allemagne.

Cette nouvelle constitue un rude coup aux fans qui rêvaient de célébrer une éventuelle victoire tricolore autour d’un verre. Les restaurateurs et bars risquent également de faire grise mine puisque cette absence de tolérance implique qu’ils devront stopper toute activité pour 23h tapantes.

Une impossibilité de déborder qui s’ajoute aux nombreuses restrictions sanitaires encadrant déjà la diffusion des matchs de l’Euro dans les bars. Outre l’interdiction de diffusion en terrasse, les restaurants et cafés demeurent soumis à une jauge de 50% et au respect des gestes barrière en salle. Même pour les rencontres de l’équipe de France.

>> Tous les matchs de l’Euro sont accessibles via l’offre RMC Sport-beIN Sports