Euro: la grosse prime promise aux Belges en cas de victoire finale

Selon les informations de la presse belge, les Diables Rouges vont percevoir chacun un chèque de 435.000 euros en cas de sacre à l’Euro. Un montant supérieur à celui promis aux Bleus.

Si les hommes de Roberto Martinez, qui sera épaulé dans son staff par Thierry Henry, avaient besoin de motivation pour cet Euro, la Fédération belge a trouvé de quoi faire. Selon les informations du quotidien flamand Het Laatste Nieuws, les joueurs toucheront 435.000 euros chacun s’ils venaient à soulever le trophée, le 11 juillet prochain à Wembley.

Une défaite en finale rapporterait 370.000€

À noter que ce total avait été négocié dès fin 2017 par Eden Hazard, Thibaut Courtois et Jan Vertonghen, et se décompose en plusieurs étapes en fonction du parcours de la Belgique: 42.000€ pour une élimination au premier tour, 90.000€ en huitièmes de finale, 170.000€ en quarts, 290.000€ en demi-finale et 370.000€ pour une défaite en finale.

En 2018, les Belges auraient perçu une prime similaire (445.000 euros) s’ils avaient décroché leur premier titre de champion du monde. Ce total est supérieur à celui d’autres grandes nations européennes comme la France ou l’Allemagne, qui ont toutes les deux décidé de reverser 30% des primes de l’UEFA aux joueurs et membres du staff.

340.000€ pour les Bleus

34 millions d’euros seront de toute façon versés par l’UEFA à la Fédération qui remportera l’Euro et que toutes les nations participantes perçoivent 9,5 millions d’euros. Si les Bleus venaient à remporter leur troisième sacre dans la compétition, ils toucheront 340.000€.