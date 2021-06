Euro: pourquoi De Bruyne n'a pas célébré son but lors de Belgique-Danemark

Décisif lors de la victoire de la Belgique face au Danemark (2-1) ce jeudi, Kevin De Bruyne n’a pas respecté son but "par respect pour les supporters danois", toujours marqués par le malaise cardiaque de Christian Eriksen.

Kevin De Bruyne est arrivé et tout a changé. Remplaçant au coup d’envoi pour le deuxième match de la Belgique dans cet Euro, ce jeudi face au Danemark, le milieu de terrain est rentré en jeu à la mi-temps. D’une passe décisive puis d’un tir magnifique, il a libéré les Diables Rouges et leur a offert la victoire (2-1). Il n’a toutefois pas célébré son but, expliquant qu’il avait "trop de respect pour les supporters danois".

"On savait qu’il y aurait des moments difficiles face au Danemark et devant ce public, avec tout ce qu’il s’est passé", a expliqué le maitre à jouer de Manchester City, en faisant référence à Christian Eriksen.

Le milieu offensif danois s’est effondré subitement lors du précédent match de sa sélection, face à la Finlande, victime d’un malaise. L’évènement a beaucoup touché les joueurs et fans des Rouges et Blancs, alors que les hommages se sont multipliés ces derniers jours.

Une première période difficile

Dans une rencontre très chargée en émotion, De Bruyne "ne voulait" donc pas fêter son but, comme il l’a expliqué après le match. Il était aussi visiblement frustré da la manière dont s’est déroulé la rencontre, dans laquelle la Belgique a longtemps galéré avant de s’imposer.

"En première période, nous étions sans solution. On doit encore s'améliorer dans ce genre de moments. Nous l'avons fait après la pause. Dans un tournoi, il y aura toujours des moments difficiles", a-t-il déclaré.

"On doit savoir y répondre, a-t-il poursuivi. Heureusement, nous n'avons pas concédé plus qu'un but avant la pause. Cela nous a permis de trouver une solution, de mieux poser notre jeu. Roberto Martinez m'a fait monter au jeu en me demandant de créer des espaces. Je marque." L’essentiel est quand même là pour les Diable Rouges, demi-finalistes du dernier Mondial, puisqu’ils ont d’ores et déjà acquis leur qualification pour le prochain tour.