France-Allemagne: Pavard victime d'un gros coup de genou de Gosens

Le choc de cette première journée de l'Euro entre la France et l'Allemagne tient ses promesses au niveau de l'engagement et de l'intensité. Benjamin Pavard en a fait les frais dans un temps fort allemand, percuté (58e) par le genou de Robin Gosens. Le latéral du Bayern Munich a mis de longues secondes à retrouver ses esprits après le tampon reçu à la tête.

Pavard a repris sa place

Pourtant, Benjamin Pavard a même repris assez rapidement sa place sur le terrain, alors que Robin Gosens n'a pas écopé de carton suite à ce coup sur le Français. L'action partait d'un centre de Joshua Kimmich, où Benjamin Pavard et Robin Gosens étaient à la lutte dans la surface de réparation.

Sonné, Benjamin Pavard est apparu quand même un peu ailleurs. Mais un rapide protocole commotion semble avoir été appliqué par le staff de l'équipe de France, permettant à Benjamin Pavard de reprendre sa place. Si Jules Koundé est parti directement à l'échauffement, le joueur de Séville est resté sur le banc.

L'Allemagne court après le score depuis la 20e minute de jeu et le but contre son camp de Mats Hummels, mis sous pression par Kylian Mbappé et le centre en force de Lucas Hernandez, dégageant le ballon dans son propre camp. Quelques minutes après ce choc entre Pavard et Gosens, Kylian Mbappé pensait doubler la mise pour les Bleus mais son but a été refusé (66e) pour une position de hors-jeu.