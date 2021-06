France-Allemagne: Greenpeace "désolé" après l’accident d’ULM

L’ONG Greenpeace a publié un message d’excuse après l’accident d’ULM provoqué par l’un de ses militants, mardi avant le coup d’envoi du match entre la France et l’Allemagne (1-0).

Le choc entre la France et l’Allemagne (1-0) a failli être le théâtre d’un grave accident, mardi. Quelques instants avant le coup d’envoi, un engin motorisé volant fait irruption sur la pelouse en provenance des airs. Il s’agissait d’un ULM piloté par un activiste de Greenpeace, organisation non gouvernementale oeuvrant pour le respect de l’environnement et dénonçant, par cette irruption, la consommation de pétrole avec le message "Kick Out Oil".

Mais cette revendication a failli tourner au drame. L’engin a en effet heurté les câbles de la "Spider Cam", caméra aérienne permettant de filmer les actions du match en surplombant le terrain. Le pilote a perdu le contrôle et a failli s’écraser dans les tribunes. Au moins deux personnes ont été blessées dans l’incident. L’UEFA a dénoncé "un acte inconsidéré" qui a envoyé "plusieurs spectateurs à l’hôpital".

"Nos actions sont toujours pacifiques et non violentes"

Face au tollé, Greenpeace a réagi sur les réseaux sociaux. "Cette action n’a jamais eu l’intention de perturber le jeu ou de blesser des gens, indique l’ONG. Nous espérons que personne n’a été blessé sérieusement. Nos actions sont toujours pacifiques et non violentes. Hélas, tout ne s’est pas passé comme prévu, nous en sommes désolés."

A l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a confié s’être fait une belle frayeur avec l’arrivée de cet engin. "Je pensais que c’était quelque qui était prévu, au départ, a expliqué le sélectionneur des Bleus après le match. On a frôlé le drame. Ce n’est pas passé loin. Il y a une personne dans le public qui a eu un petit souci. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Quant à nous, sur le banc avec Guy (Stéphan), on s’est réfugié un peu… J’ai une petite bosse, parce que j’ai tapé un peu le haut du banc. On a frôlé un drame encore une fois.