France-Allemagne: Mbappé a préparé son duel avec Neuer

Kylian Mbappé est impatient d’affronter l’Allemagne, le 15 juin à Munich, pour l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro (11 juin-11 juillet). Une affiche où l’attaquant du PSG défiera la muraille Manuel Neuer.

Championne du monde en titre et finaliste de l’Euro 2016, l’équipe de France fait logiquement partie des favoris du tournoi continental qui débute vendredi avec le match entre l’Italie et la Turquie à Rome. Prétendants à la victoire finale, les Bleus de Didier Deschamps devront d’abord se sortir d’un groupe F particulièrement relevé avec la Hongrie, le Portugal et surtout l’Allemagne. Un duel face à la Mannschaft prévu le 15 juin à Munich qui pourrait donner le ton pour la compétition.

"Le match le plus difficile? Contre l'Allemagne. Parce que c'est notre premier match. L'équipe allemande est composée de nombreux jeunes joueurs extrêmement ambitieux, assuré Kylian Mbappé dans un entretien auprès du quotidien germanique Bild. [...] L'Allemagne a une équipe extraordinaire avec un collectif très fort."

Mbappé a analysé méticuleusement le jeu de Neuer

Outre les Serge Gnabry, Leroy Sané et autres Thomas Müller ou Joshua Kimmich, la sélection dirigée par Joachim Löw dispose aussi d’un gardien de premier plan: Manuel Neuer. Champion du monde en 2014, vainqueur de la Ligue des champions à deux reprises et de pléthore de titres nationaux, le rempart de 35 ans reste au sommet de son art. Pas de quoi impressionner un Kylian Mbappé bien décidé à le faire craquer et qui s’est préparé pour ce choc contre l’Allemagne.

"Oui, Neuer est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Je l'ai joué quelques fois donc je le connais très bien, a encore estimé le buteur du PSG et des Bleus. Je le regarde au préalable et j’analyse tout pour voir ce qu'il aime particulièrement et ce qu'il n'aime pas. Cela m'aidera à marquer contre lui."

Quand on le relance sur les points faibles du gardien allemand, le prodige tricolore a répondu avec le sourire: "Je ne vais pas le révéler maintenant."

Charge à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema et au reste des Bleus de tromper Maunel Neuer et d’offrir à l’équipe de France une belle entrée en matière dans l’Euro. Le rendez-vous est pris.