Mercato: Hernandez a demandé à Mbappé de venir au Bayern

Kylian Mbappé a abordé ce mardi la question de son avenir auprès du journal allemand Bild. Sans livrer d’indice sur son futur choix, l’attaquant du PSG a raconté comment Lucas Hernandez avait tenté de le convaincre de signer au Bayern Munich.

Libre en juin 2022, Kylian Mbappé suscite de nombreuses convoitises en Europe. Les plus grands clubs rêvent de l’attirer lors du mercato estival mais le PSG ne compte pas le lâcher et veut le prolonger. Sans pour autant annoncer son choix, l’attaquant de 22 ans a reconnu que l’un de ses coéquipiers en équipe de France jouait les VRP de luxe pour son club. Adversaire cette saison en Ligue des champions, Lucas Hernandez s’est ainsi lancé dans une opération de lobbying à en croire la star des Bleus.

"Oui, Lucas m'a dit que je devais venir au Bayern Munich. Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer, a indiqué Kylian Mbappé lors d’un entretien accordé ce mardi au journal allemand Bild. Mais je suis actuellement très heureux comme cela."

Mbappé: "Ils savent juste ce qu'ils font"

"Heureux comme cela"…, les plus optimistes y verront un message positif à destination du PSG et de la direction francilienne. A l’heure où le Real Madrid semble de plus un plus résigné sur ses chances d’attirer le phénomène tricolore cet été, l’attaquant du PSG a également salué l’institution bavaroise.

"Le Bayern est l'un des cinq meilleurs clubs du monde. On ne peut que les féliciter pour la façon dont ils parviennent à maintenir la qualité dans l'équipe chaque année, a encore concédé Kylian Mbappé. Ils savent juste ce qu'ils font. Maintenant, Boateng et Alaba sont partis, mais Upamecano, qui est un excellent défenseur, est arrivé. Ils ont un concept clair qui fait d'eux un grand club."

Malgré le renouvellement d’une partie de son effectif et le départ de cadres, le Bayern parvient à rester dans le gratin du football continental. De quoi, peut-être, donner quelques idées au PSG dont l’institution a si souvent été contestée malgré la fermeté de Leonardo ou les prises de position de Nasser Al-Khelaïfi.

Pendant toute la durée du mercato, l’avenir de Kylian Mbappé devrait encore provoquer un peu de remous à Paris. Surtout si ses partenaires en sélection profitent de l’Euro pour le convaincre de quitter la Ligue 1.