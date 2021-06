Equipe de France: "Newcastle? Fait pas chaud là-bas", Mbappé peu emballé par son recrutement par Griezmann sur Football Manager

Passionné du jeu Football Manager, comme son copain Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann profite de la préparation de l'Euro avec les Bleus pour avancer sur sa partie aux commandes de Newcastle. Un club avec qui il a tout gagné, ou presque, notamment grâce à Kylian Mbappé.

Vous avez vibré devant les aventures d'Ousmane Dembélé au Winchester FC, ce modeste club anglais avec une "ambiance sud-américaine", monté en Premier League grâce à l'acharnement de son patron français? Bienvenue au Newcastle United... d'Antoine Griezmann.

Comme son coéquipier du Barça et de la sélection, l'ancien Colchonero est un passionné de Football Manager, le célèbre jeu vidéo de gestion de club. Et il profite visiblement de la préparation de l'Euro, des longues soirées à Clairefontaine et des voyages en avion pour développer son équipe virtuelle.

Un attaquant star nommé Mbappé

Aux commandes des Magpies sur "FM", Griezmann est très fier de nous montrer, dans une séquence captée par la FFF, son bilan en 2027, année au cours de laquelle il a gagné cinq trophées: la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup, le Community Shield et la Supercoupe d'Europe.

"Quel coach ! Je suis dans le panthéon du football anglais", se vante le Barcelonais, sous le regard expert de Dembouz. "C'est pas mal, c'est un bon palmarès", convient ce dernier, en rejetant tout sentiment de jalousie. "Je n'ai plus rien à prouver", rappelle le héros de Winchester, fier de ses succès passés.

Si Griezmann domine désormais l'Europe du football (virtuel, évidemment) avec Newcastle, c'est notamment grâce à son buteur star: Kylian Mbappé. "Je t'ai acheté 134 millions", lance-t-il au Parisien dans l'avion de l'équipe de France. Ce qui n'a pas l'air de le réjouir... "Newcastle? Fait pas chaud là-bas hein", commente Mbappé, a priori peu attiré par le nord de l'Angleterre.