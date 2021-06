Hongrie-France: 50e match de suite pour Griezmann avec les Bleus

À l'occasion de cet Hongrie-France, Antoine Girezmann enchaîne son 50e match de suite avec l'Equipe de France, et une 47e titulation de suite en match de compétition. Un record absolu dans l'histoire des Bleus.

Antoine Griezmann entre un peu plus dans l'histoire des Bleus. Quatrième buteur de l'équipe de France (37 unités), le numéro 7 est un exemple de longévité et de régularité. Il dispute ce samedi sa 93e sélection, mais surtout sa 50e de suite. Il n'a pas manqué une seule rencontre des Bleus depuis quatre ans, et une victoire face à l'Angleterre en amical (3-2).

Si l'on prend les rencontres en compétition (tournois ou éliminatoires), le Blaugrana reste même sur un total de 47 titularisations de suite! Sans surprise, il s'agit du joueur le plus utilisé par Deschamps depuis la Coupe du monde 2018 avec 2528 minutes de jeu et 31 matchs, devant Varane (2215 minutes) et Pavard (1982 minutes). Griezmann avait déjà battu le record de Vieira cette année.

Stéphan: "Pour réussir à disputer autant de rencontres consécutives, cela signifie qu’il prend soin de lui"

"49 matches d’affilée, cela signifie deux choses, explique l'adjoint Guy Stéphan, sur le site de la FFF. 1/C’est un joueur de très haute qualité, sinon il ne serait pas sélectionné. 2/C’est un joueur très peu blessé. Pour réussir à disputer autant de rencontres consécutives, cela signifie qu’il prend soin de lui, qu’il est vigilant à sa nutrition et qu’il a un corps solide."

"Il aime avoir le ballon, sait jouer en une ou deux touches…, juge également Benzema. Ce n’est pas dur de jouer avec Antoine. Au contraire, c’est facile car c’est ce que j’aime". Didier Deschamps a également eu un mot pour son chouchou: "Il n’a plus vingt ans mais il est là, c’est un grand professionnel. Pour comprendre son influence en Équipe de France, il suffit de regarder ses statistiques, buts et passes décisives! Quand on y ajoute son volume de jeu et sa volonté d’aider quand on a n’a pas le ballon, il fait partie des tout meilleurs joueurs en Europe et au monde."