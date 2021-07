Belgique-Italie: Shearer démonte Immobile après sa simulation, "c’est pathétique"

En disposant de la Belgique (2-1), l'Italie s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2021. Pour autant, la Nazionale récolte tout de même quelques critiques. Sur le premier but italien, Ciro Immobile est resté au sol, visiblement touché, avant de se relever dans la foulée. Une simulation considérée comme "pathétique" par l'ancienne gloire britannique, Alan Shearer.

L'Italie est dans le dernier carré de l'Euro. Avec sa remarquable victoire face à la Belgique ce vendredi soir (2-1), la Nazionale a obtenu sa qualification pour les demi-finales.

Au terme d'un match passionnant aux allures de finale, les hommes de Roberto Mancini ont pris le meilleur sur les Diables Rouges pour poursuivre leur rêve de victoire sur la scène européenne, trois ans après un cru terrible et une absence à la Coupe du monde 2018.

Une qualification rendue possible grâce à un premier but de Nicolo Barella, servi par Marco Verratti dans la surface. Mais l'ouverture du score italienne nourrit les polémiques.

Après un duel avec Thomas Vermaelen, Ciro Immobile est resté au sol, l'Italie continuant de jouer et ouvrant la marque quelques secondes après. L'attaquant de la Lazio, qui semblait touché, se relève alors comme si de rien n'était et vient célébrer le but avec ses coéquipiers. Une attitude vivement critiquée.

"C'est pathétiquement embarrassant"

Consultant pour la BBC à l'occasion de l'Euro, Alan Shearer est devenu dingue après cette simulation d'Immobile, qu'il considère comme "pathétique". L’ancienne légende de l’Angleterre et de Newcastle a copieusement allumé l'attaquant de la Lazio.

"Nous avons cette scène d’Immobile. Si vous le regardez, il descend et il essaie désespérément d’obtenir le penalty: 'je suis à l’agonie, je suis à l’agonie!' Puis le ballon entre et d'un coup "je vais bien'. C’est incroyable, quelle récupération! Je ne veux même pas rire de ça, parce que c’est pathétique! Vous pouvez même le voir jeter un petit coup d’œil à l’arbitre avant de se jeter au sol. C’est pathétiquement embarrassant!"

L'Italie va retrouver l'Espagne en demi-finales, à Wembley. Dans l'autre partie de tableau, l'Angleterre ira à Rome ce samedi pour rencontrer l'Ukraine, alors que le Danemark et le République tchèque joueront aussi pour une place dans le dernier carré.