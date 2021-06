"J'ai en fait marqué 111 buts", Ali Daei revendique encore le record de buts devant Ronaldo

Recordman du nombre de buts en sélection à égalité avec Cristiano Ronaldo avec 109 unités, l’Iranien Ali Daei est persuadé d’en avoir inscrit deux de plus. Mais il ne se montre pas rancunier et reste convaincu que le Portugais battra de toute façon son record.

Ali Daei estime être toujours un recordman du monde, pour encore quelques heures au moins. L’ancien attaquant iranien s’est fait rejoindre par Cristiano Ronaldo au nombre total de buts inscrits en sélection, 109, grâce à son doublé lors de Portugal-France (2-2) ce mardi. "Je m'attendais à ce que Cristiano soit celui qui batte mon record", revient-il dans les colonnes d’AS.

Deux buts oubliés face à l'Afghanistan?

L’ancien buteur du Bayern Munich, retraité depuis 2007, a notamment disputé deux Coupes du monde, en 1998 et 2006, et cumule au total 149 sélections. Selon lui, deux buts lui ont été oubliés: "J'ai en fait marqué 111 buts, mais ça n'a plus d'importance. En raison de la façon dont Cristiano joue et de son niveau de forme, je suis sûr qu'il marquera beaucoup plus de buts". Son doublé face à l'Afghanistan en 2002 lors des Jeux asiatiques a été compté par la FIFA comme une sélection olympique et non une sélection classique, indique-t-il.

"Je crois fermement que Ronaldo mérite d'atteindre ce record, ajoute Daei. Pour un joueur comme lui, atteindre mon record est un record comme un autre. C'est une fierté". Face à la Belgique ce dimanche soir en huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo a l’occasion de marquer son 110e but en sélection et ainsi devenir officiellement le seul meilleur buteur de l’histoire en sélection. Ce qui lui permettrait aussi d’améliorer son record de buts à l’Euro (14, dont 5 depuis le début de la compétition).

"Très humble de sa part de se référer à moi"

Après avoir égalé Daei et été félicité par l’Iranien, le quintuple Ballon d’or avait réagi ainsi sur son compte Instagram: "Les vrais champions sont des champions pour toujours. Je suis si fier de lire ces mots venant d’une idole comme vous. Merci Ali Daei." Ce à quoi il lui répond: "Je pense que c'est très humble de sa part de se référer à moi de cette façon, je suis très reconnaissant".