Portugal-France: ce que se sont dit Benzema et Ronaldo

Les nombreux échanges entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, doubles buteurs lors d’un spectaculaire Portugal-France (2-2) pour le troisième match du groupe F à l’Euro 2021, ne sont pas passés inaperçus. L’attaquant français en a dévoilé le contenu après la rencontre.

Heureux de marquer, de se qualifier et... de se retrouver. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo sont de très loin les principaux acteurs de Portugal-France (2-2), choc comptant pour la 3eme journée du groupe F de l’Euro 2021. Les deux anciens équipiers au Real Madrid ont fait trembler les filets avec un doublé chacun. D’abord une affaire de penalties, le Français répondant à un tir au but de CR7. Puis l’ancien Lyonnais a donné l’avantage aux Bleus sur une belle ouverture de Pogba avant que Ronaldo ne devienne le co-nouveau recordman des buts en sélection avec un 2eme pénalty.

>> Euro 2021: les infos en direct

"On s’est dit bonne chance pour la suite"

Tous les deux qualifiés pour les 8emes de finale, Benzema et Ronaldo n’ont pas attendu le coup de sifflet final pour se rappeler aux bons vieux souvenirs du Real Madrid. Les deux attaquants qui ont partagé leur quotidien pendant neuf ans chez les Merengue (2009-2018) ont affiché leur grande complicité durant toute la rencontre. Entre sourires, câlins, discussions et échange de maillot à la pause, ils ne se sont pas lâchés.

"Ça fait plaisir de le revoir, a déclaré Karim Benzema, élu homme du match, après la rencontre. On a fait un bout de chemin ensemble, on a joué huit ou neuf ans au Real, on a remporté beaucoup de titres et marqué beaucoup de buts. On a discuté, on s’est dit bonne chance pour la suite que ce soit en sélection lors de ce tournoi ou en club et de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence." En attendant de retrouver le Real pour Benzema et la Juve pour Ronaldo (à moins que…), le premier a rendez-vous lundi à Bucarest face à la Suisse et le second dimanche à Séville contre la Belgique.