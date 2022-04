Ligue Europa: Luis Suarez dézingue le Barça après le nul à Francfort

Ancien joueur du Barça et lauréat du Ballon d’or en 1960, Luis Suarez a fracassé l’attitude des joueurs catalans lors du quart de finale aller de Ligue Europa et du nul arraché ce jeudi à Francfort (1-1).

Un Luis Suarez peut en cacher un autre. Si le buteur uruguayen de l’Atlético a eu du mal à digérer son départ du Barça en 2020, son homonyme espagnol n’est pas en reste. L’ancien milieu du club catalan entre 1954 et 1961 a dézingué le niveau de l’équipe entraînée par Xavi lors du quart de finale aller de Ligue Europa contre Francfort ce jeudi (1-1).

>> Le résumé vidéo de Francfort-Barça (1-1)

Légende du club blaugrana et double champion d’Espagne (1959 et 1960) avant de remporter le Ballon d’or en 1960, Luis Suarez n’a pas aimé la performance collective des Catalans sur la scène européenne et n’a pas manqué de le faire savoir auprès du quotidien AS.

"Heureusement que Francfort est une équipe moyenne car ils auraient pu nous en mettre trois ou quatre, a lâché l’ex-sélectionneur de la Roja. Le Barça a fait un match inexplicable et rien n’a fonctionné. Je ne vois personne réagir lors de ce match triste. En plus de ne pas courir, cela ne joue pas et c’est très grave".

Dembélé également piqué

Si l’analyse de fin de match peut paraître particulièrement sévère de la part de Luis Suarez, le Barça a quand même maîtrisé son sujet face à l’Eintracht en gardant le contrôle du ballon (environ 66% de possession). Manque peut-être des occasions franches et une vraie efficacité dans le dernier geste. La faute à des jeunes joueurs un peu trop timides balle au pied selon le dernier Ballon d’or espagnol de l’histoire.

"Il me semble que les jeunes du Barça ne prennent pas les commandes, a encore estimé Luis Suarez. Ils doivent prendre plus d'initiatives."

>> Le meilleur de la Ligue Europa est à suivre sur RMC Sport

Entré en jeu après une soixantaine de minutes, Ousmane Dembélé a apporté plus de dynamisme au jeu du Barça. Une belle activité saluée par Luis Suarez à sa manière… avec un compliment mêlé à un petit tacle.

"Dembélé fait du Dembélé… qui ne sait pas ce qu'il fait", a encore lancé l’ancien international espagnol aux 32 sélections. Toujours est-il que, même sans briller, le Barça a signé une bonne opération en revenant d’Allemagne avec un match nul. Le club catalan jouera sa place dans dans le dernier carré de la Ligue Europa jeudi prochain au Camp Nou.