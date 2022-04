OM: "Tout le monde se comporte bien", Sampaoli ne comprend pas l'arbitrage contre Marseille

Au lendemain de la victoire contre le PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence (2-1), Jorge Sampaoli a de nouveau pointé du doigt l'arbitrage envers son équipe et estime qu'elle n'est pas traitée de la même façon que les autres.

Jorge Sampaoli ne décolère pas. Après la victoire étriquée face au PAOK Salonique (2-1) en Ligue Europa Conférence, l'entraîneur de l'OM estime que son équipe n'a pas le même traitement que les autres de la part des arbitres.

"Je génère sûrement trop d’émotions. C’est sûrement exagéré et je vais devoir corriger ça car ça ne nous aide pas. Après, le contexte, l’enjeu, l’envie de jouer, la passion, c’est dur à contrôler. Mon équipe ne donne pas de mauvais coups. On n’a pas un jeu sale, mes joueurs ne vont pas au-delà du règlement. C’est une équipe qui n’a jamais compliqué le match d’un arbitre. En fait, tous mes joueurs sont exemplaires. Le seul qu’il ne l’est pas, c’est moi", a souligné le technicien argentin en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier.

Guendouzi s'agace

Sampaoli pense que cette mauvaise image ne colle pas avec le jeu prôné par son équipe. "Je vois mon équipe qui essaie de jouer, attaquer, garder le ballon et si on regarde le match d'hier, il y a une équipe qui attaquait et une autre qui ne faisait que défendre. Au final, ils ont eu un carton et nous 5. J'ai du mal à l'expliquer. J'aimerais qu'il y ait plus de fair-play. Mon équipe joue clean."

De son côté, Mattéo Guendouzi ne pense pas qu'il y ait de la nervosité. "C'est limite de réduire tout ce que l'on fait depuis le début de la saison à de la nervosité. Ce qu'on fait depuis le début de la saison est extraordinaire. On vit les matchs différemment, on a des caractères différents des équipes et des coachs adverses. Quand il y a de l'enjeu, il y a de l'envie. Il peut y avoir des réactions différentes. Il n'y a pas une histoire de nervosité, en tout cas pas de notre côté", a confié le milieu marseillais. Si l'OM se sent lésé par l'arbitrage, le club phocéen occupe la troisième place du classement du fair-play en Ligue 1, avec 49 cartons jaunes et cinq rouges depuis le début de la saison.