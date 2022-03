Equipe de France: avant son premier but en Bleu, Guendouzi s'est beaucoup fait chambrer

Entré en jeu à quelques minutes de la fin du match contre l’Afrique du Sud, Mattéo Guendouzi a pu participer au festival offensif de l’équipe de France en inscrivant le cinquième but de la rencontre. Le milieu de terrain raconte avoir souvent été chambré par ses coéquipiers à l’entraînement, avant de trouver le cadre.

En l’espace de quelques mois, Mattéo Guendouzi a totalement changé de dimension. Epanoui à l’OM, le milieu de terrain réalise de bonnes performances lui ayant permis d’intégrer l’équipe de France. Placardisé à Arsenal par Mikel Arteta, le joueur de 22 ans confirme enfin le talent aperçu à Lorient et lors de ses premières années chez les Gunners.

S’il n’a pas débuté le match contre l’Afrique du Sud, Guendouzi a profité de son entrée en jeu pour s’illustrer de la meilleure des manières. Sur un service de Kylian Mbappé, le Marseillais contrôle bien le ballon et tire dans la foulée à l’entrée de la surface, lui permettant ainsi d’inscrire la cinquième réalisation de la rencontre, son premier sous le maillot des A.

Un beau mouvement souvent effectué à l’entraînement. Auprès du média des Bleus, Guendouzi admet qu’il a souvent eu du mal dans cet exercice: "Je travaille beaucoup le deux touches après l’entraînement. On rigolait souvent sur moi car je ratais beaucoup aux abords de la surface, surtout quand on s’entraînait avec Grizou, Olivier (Giroud) et Kylian (Mbappé)."

"C’est une immense fierté"

Ses coéquipiers ne sont pas les seuls à avoir pointé du doigt sa maladresse. Comme précisé par Guendouzi, le staff des Bleus l’a souvent chambré sur ce point: "On a beaucoup travaillé le deux touches, même les coachs rigolaient sur moi. J’ai gardé ça dans un coin de ma tête."

Avec ce but et sa bonne saison à Marseille, le milieu de terrain a gagné des points précieux pour avoir une chance de faire partie du groupe qui disputera la Coupe du monde au Qatar. En attendant, le protégé de Jorge Sampaoli savoure son premier but avec les Bleus: "C’est une immense fierté, quelque chose d’extraordinaire et je vais m’en rappeler toute ma vie (…) J’espère en marquer d’autres par la suite."