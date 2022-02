Guerre en Ukraine: la réaction du Spartak après son exclusion de la Ligue Europa

Le Spartak Moscou a publié ce lundi un communiqué pour faire part de sa déception après avoir été exclu de la Ligue Europa par l’UEFA à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

Leipzig premier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa… sans jouer. Le club allemand a vu ce lundi son calendrier s’alléger de deux dates après la décision de l’UEFA d’exclure toutes les équipes russes de ses compétitions jusqu’à nouvel ordre. Dernier représentant de la Russie sur la scène continentale, le Spartak Moscou n’a pas tardé à réagir après cette cruelle élimination engendrée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie du président Poutine.

"La récente décision prise par l'UEFA et la Fifa, bien qu'attendue, est extrêmement décevante, a indiqué le club moscovite dans un communiqué officiel. Malheureusement, les efforts déployés par notre club en Ligue Europa ont été anéantis pour des raisons qui dépassent largement le domaine du sport."

"Construire des ponts et non les brûler"

A l’image de nombreux autres sports comme le basket, le hockey sur glace ou encore la Formule 1, la Russie se retrouve de plus en plus isolée et les athlètes russes sont écartés des compétitions auxquelles ils ont sportivement décroché le droit de participer. Brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en terminant premier de sa poule devant Naples et Leicester, le Spartak voit donc son épopée européenne s’achever sur tapis vert. Non sans une réelle amertume de la part de la formation entraînée depuis décembre par l’Italien Paolo Vanoli.

"Le Spartak compte des millions de fans non seulement en Russie, mais partout dans le monde. Nos succès et nos échecs rassemblent des personnes de dizaines de pays différents. Nous pensons que le sport, même dans les moments les plus difficiles, doit viser à construire des ponts, et non à les brûler, a encore estimé le club aux dix titres de champion de Russie. Nous sommes obligés d'obéir à une décision avec laquelle nous ne sommes pas d'accord."

Le Spartak pas au mieux en D1

Ancien club phare de l’URSS, le Spartak Moscou appartient depuis 2003 au milliardaire Léonid Fedoun, patron de Lukoil - le premier groupe pétrolier russe - et homme d’affaires très proche de Vladimir Poutine. Privé de la fin de son aventure en Ligue Europa et des retrouvailles avec son ancien coach Domenico Tedesco, désormais en poste à Leipzig, le club moscovite va se concentrer sur le championnat.

"Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les compétitions nationales et nous attendons avec impatience la réalisation rapide de la paix dont tout le monde a besoin", a conclu le Spartak dans son message. Seulement neuvième en première division russe, le Spartak Moscou accuse déjà dix points de retard sur les places européennes et risque fort de rater la qualification pour les prochaines compétitions de l’UEFA. A condition que les clubs russes soient autorisés à les jouer.