Mercato: le plan du Barça pour essayer de recruter Lewandowski, avec un joueur en échange

Le Barça se montre très intéressé à l'idée de recruter Robert Lewandowski lors du prochain mercato estival. Le club catalan est même prêt à inclure Sergino Dest dans une éventuelle offre selon les informations de la presse locale.

Décidément l'échange entre Arthur et Miralem Pjanic n'a pas complètement refroidi le Barça. A la recherche de renforts pour la saison prochaine, le club catalan fait le forcing pour obtenir l'arrivée de Robert Lewandowski pendant le mercato.

Mais la direction blaugrana doit convaincre le Bayern de laisser partir son buteur à un an de la fin de son contrat. Selon les informations du quotidien Sport, Barcelone proposerait d'inclure Sergino Dest dans la transaction afin de réduire la facture. Moins utilisé par Xavi et même derrière le vétéran Dani Alves dans la hiérarchie, le latéral droit américain ne semble pas parti pour s'installer dans la durée en Catalogne.

Lewandowski moins cher que Haaland

A un peu plus d'un an de la fin de son contrat au Bayern, Robert Lewandowski ne semble pas parti pour prolonger l'aventure en Allemagne. Et pour cause, le club bavarois n'aurait toujours pas entamé de vraies discussions au sujet d'un nouveau contrat et le Polonais de 33 ans commencerait même à s'agacer de cet attentisme.

Dans une telle situation, le Barça s'est lancé dans la course pour tenter de le recruter. Si Pierre-Emerick Aubameyang a pour l'instant donné satisfaction, la possibilité de dégôter une star comme "Lewy" ne se refuse pas. Si la piste menant à Erling Haaland a été étudiée, le coût estimé de l'opération bloque le club présidé par Joan Laporta. Idem pour Mohamed Salah qui devrait finalement prolonger avec Liverpool.

Dest pas opposé à un départ

En offrant Sergino Dest pour convaincre le Bayern de lui vendre Robert Lewandowski, le Barça espère donc encore économiser quelques millions dans la transaction. Bonne nouvelle, le défenseur américain ne dirait pas non à un départ cet été. Recruté pour 21 millions d'euros en 2020, l'ancien joueur de l'Ajax n'a pas réussi à convaincre au Barça.

Cette saison, entre ses pépins physiques et les choix de Xavi, Sergino Dest a effectué 27 apparitions toutes compétitions confondues. Mais si le Bayern pourrait lui plaire, l'intérêt de l'Atlético de Madrid pour le défenseur pourrait mettre à mal le plan barcelonais dans l'opération pour faire baisser le prix de Lewandowski.