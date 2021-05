Ligue Europa: sur quelle chaine regarder la finale Manchester United-Villarreal

Manchester United et Villarreal s’affrontent ce mercredi soir (21h) en finale de la Ligue Europa avec un titre en jeu mais aussi un billet qualificatif pour la Ligue des champions pour les Espagnols.

Après la clôture des championnats le week-end dernier, les coupes d’Europe des clubs rendent leur verdict cette semaine. Cela commence dès ce mercredi soir avec la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal (21h), à Gdansk (Pologne). Les deux équipes joueront devant 9 500 supporters, dont 2 000 de chaque club.

La rencontre sera diffusée en clair sur RMC Story et sera commentée par Jano Resseguié et Emmanuel Petit. Elle sera aussi sur RMC Sport 1 avec une prise d’antenne dès 20h dans l’émission RMC Europa où vous retrouverez toutes les informations, les compositions d’équipe et analyses de nos consultants. Vous pourrez également la suivre à la radio sur RMC et sur notre site en direct commenté.

Emery, l'expert

Manchester United tentera d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve pour la deuxième fois après sa victoire en 2017 face à l’Ajax Amsterdam. Villarreal est novice à ce stade de la compétition après avoir échoué quatre fois en demi-finale de coupes européennes (2006 en Ligue des champions, 2004, 2011 et 2016 en Ligue Europa).

L’équipe espagnole pourra compter sur un spécialiste de la compétition, Unai Emery, triple vainqueur de l’épreuve avec le FC Séville (2014, 2015 et 2016) et finaliste pour la cinquième fois en sept ans (une défaite avec Arsenal en 2019 face à Chelsea).

Monaco derrière Manchester United

Cette rencontre revêt un intérêt important pour la France et Monaco, puisque le vainqueur décroche un billet qualificatif pour les phases de poules de la Ligue des champions sauf s’il est déjà qualifié par le biais de son championnat (auquel cas, celui-ci revient au pays classé 5e du classement UEFA, la France). C’est le cas de Manchester United, deuxième de Premier League. Une victoire des Red Devils permettrait à l’ASM, 3e de Ligue 1, d’accéder directement aux poules. Un succès de Villarreal contraindrait en revanche les Monégasques à passer par le 3e tour préliminaire, puis un éventuel barrage.