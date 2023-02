Manchester United-Barça: Garnacho chambre Pedri après l'élimination des Catalans

Le jeune attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho n'a pas manqué l'occasion de se moquer de Pedri et du FC Barcelone, après que ce dernier a été éliminé de Ligue Europa suite à une défaite 2-1 à Old Trafford. L'Argentin a repris la célébration de l'Espagnol, absent pour blessure.

"La grande équipe passe au tour suivant." Tout juste qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Alejandro Garnacho s'est empressé de chambrer le FC Barcelone, vaincu par Manchester United jeudi soir dans une défaite 2-1 à Old Trafford qui élimine les Catalans de la compétition europénne.

Pedri visé

Le jeune argentin vise même précisemment un joueur du Barça: Pedri. Entré à la 67e minute, juste avant le but du 2-1 d'Antony qui scelle l'avenir européen des Blaugranas, Alejandro Garnacho s'est amusé à célébrer cette qualification en reprenant la célébration du milieu espagnol, forfait pour ce match en raison d'une blessure à la cuisse.

Il y ajoute même un petit tacle au Barça, donc, avec ces quelques mots sur la "grande équipe". Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters madrilènes, qui incitent déjà ce fan de Ronaldo à rejoindre les rangs du Real. L'Hispano-Argentin né à Madrid mais ayant représenté l'Argentine chez les U20 a pourtant été formé chez le grand rival local: l'Atlético de Madrid.

Un chambrage habituel

Mais ce n'est pas la première fois qu'Alejandro Garnacho s'amuse à chambrer. Auteur d'un but salvateur face à Fulham pour sa première réalisation sous la tunique des Red Devils (victoire 2-1 le 13 novembre dernier), le jeune joueur de 18 ans avait directement enlevé son maillot pour célébrer ce but à la 90+3e minute et l'avait affiché aux supporters de Fulham, comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Nabil Fékir avant lui.