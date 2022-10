Manchester United: enfin une bonne nouvelle pour Ronaldo, qui n'est plus mis à l'écart

Privé du match de Manchester United à Chelsea samedi pour son mauvais comportement lors de la rencontre face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a fait son retour à l’entraînement ce mardi, après une explication avec son coach Erik ten Hag.

La punition a été levée. Depuis qu’il avait quitté le banc avant même le coup de sifflet final lors du match contre Tottenham, Cristiano Ronaldo avait été mis à l’écart par Manchester United, ce qui trahissait le malaise entre les deux parties. Non retenu pour disputer le match de Premier League contre Chelsea, samedi, le Portugais s’est finalement expliqué avec son entraîneur Erik ten Hag ce mardi dans la matinée. Il a réintégré le groupe de l’équipe première pour l’entraînement dans la foulée.

L’attaquant devrait donc être disponible pour disputer le match de Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol, ce jeudi en Ligue Europa (sur RMC Sport). La tenue d’une réunion entre les deux hommes, qui entretiendraient une relation tendue, avait fuité dans les médias anglais. D’après les médias britanniques, le coach néerlandais avait affirmé qu’il ne réintégrerait Ronaldo à son groupe qu’après de plates excuses.

Des rumeurs de transfert relancées

"Je suis responsable de l'équipe ici et je dois établir des standards que je dois contrôler. Après le Rayo Vallecano (en amical cet été, Ronaldo avait déjà refusé d'entrer en jeu), je lui ai dit que c'était inacceptable, pas seulement pour lui mais pour tout le monde. C'est la deuxième fois et il y a des conséquences, avait notamment affirmé l’entraineur. Peu importe qui il est, son âge et sa réputation. Les attentes autour de Manchester United sont élévées, nos ambitions aussi. Tout le monde attend des résultats, donc il faut respecter certains standards."

La brouille ouverte entre Ronaldo et les Red Devils a relancé les rumeurs autour d’un possible départ du Portugais au prochain mercato hivernal. Avec ses nouveaux moyens financiers, Chelsea se serait notamment montré intéressé par son profil, tandis que The Sun rapportait dernièrement un intérêt du Napoli, qui l’avait déjà approché l’été dernier.