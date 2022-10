Juventus: un problème avec une prime versée à Cristiano Ronaldo?

L’enquête sur les finances de la Juve a donné lieu à une révélation d’importance sur Cristiano Ronaldo. Le club turinois n’aurait pas inclus une prime de 20 millions d’euros versée au moment de dévoiler son rapport financier et son budget après la crise liée au Covid-19.

Sale semaine pour la Juventus. Eliminé de la course aux huitième de finale de la Ligue des champions après sa défaite contre le Benfica (4-3), le club turinois traverse aussi une grave crise en interne. Une enquête de la justice italienne accuse ainsi la direction des Bianconeri et notamment le président Andrea Agnelli et Pavel Nedved d’avoir falsifié les comptes du club.

Ce mercredi, le journal la Gazetta dello Sport a révélé que les Piémontais n’avaient pas inclus dans les bilans et les budgets une prime d’environ 20 millions payable à Cristiano Ronaldo, aujourd'hui sous contrat avec Manchester United.

Un problème lié à la crise du Covid-19

Une somme que, selon le journal transalpin, la Juventus s’est engagée à payer au joueur portugais même en cas de départ. Dans les faits, Cristiano Ronaldo aurait accepté de faire des efforts salariaux pendant la crise du Covid-19 moyennant le paiement de cette prime XXL. Problème, la direction piémontaise aurait omis de faire état de cette entente dans ses budgets.

Toujours selon la Gazzetta, le club italien aurait multiplié ces accords avec les joueurs de son effectif en 2020. Si dans les chiffres, l’effectif bianconero a accepté une baisse de salaire pendant la période du coronavirus, la Juve leur aurait donc quand même versé l’intégralité de leurs émoluments via de primes annexes durant les mois suivants la fin de saison 2019-2020.

Un document signé par la Juventus et Cristiano Ronaldo lui-même viendrait même entériner cet accord. Selon le journal La Stampa, l’attaquant de 37 ans aurait refusé de répondre aux questions du procureur de Turin dans le cadre l’enquête menée sur la Vieille Dame. A moins d’être formellement convoqué devant la justice pour aborder le sujet de cette clause privée signée avec la Juventus.