Manchester United: "Je ne sais pas tacler" avoue Pogba, à l’origine du penalty pour la Roma

Auteur d’une main en taclant sanctionnée par un penalty en faveur de l’AS Roma (6-2) jeudi soir en demi-finale aller de Ligue Europa, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a plaisanté au moment d’expliquer sa faute. Le champion du monde a par ailleurs activement participé à la large victoire de son équipe.

Soirée contrastée mais réussie pour Paul Pogba et les Red Devils. Malgré un début de match manqué, Manchester United a fait un pas de géant vers la finale de la League Europa en écrasant l’AS Roma 6-2 jeudi soir à Old Trafford. Grand artisan de ce succès, Paul Pogba a brillé et marqué l’avant-dernier but d’une jolie tête en fin de rencontre. Ça avait pourtant mal pour le Français, à l’origine d’un penalty transformé par Pellegrini dès la 15e minute de jeu.

Après recours au VAR, la Pioche est sanctionnée pour une main dans la surface sur un tacle mal négocié face à Karsdorp. "Je ne sais pas tacler, pourquoi est-ce que je dois tacler, a confié en souriant l’ancien joueur de la Juventus au mirco de BT Sport. C’est mon problème, j’essaie de tacler, d’être comme un Anglais ! J’ai besoin encore de m’entraîner."

Le tacle manqué de Paul Pogba © DR

Les éloges de Solskjaer

Si Paul Pogba est fautif sur cette action, il a ensuite été à son avantage dans un nouveau rôle de milieu de terrain excentré côté gauche. "Je me sens beaucoup mieux depuis quelque temps, a-t-il réagi sur RMC Sport. J'ai la confiance des joueurs, du staff. Je commence à m'habituer à cette position de 8 excentré. Je m'entends bien avec Luke [Shaw] et Fred derrière. Il faut continuer comme ça."

Même constat pour son coach : "Aujourd'hui, c'est un rôle dans lequel il est très bon, se réjouit Ole Gunnar Solskjaer. Il y a beaucoup de liberté, mais parce qu'il y a les fondations derrière lui. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a concrétisé la plupart de nos occasions, on a en a eu quelques-unes de belles en plus, mais je suis très satisfait." L’AS Roma tentera de réaliser un immense exploit et de renverser MU jeudi prochain à l’occasion de la demi-finale retour dans la capitale italienne (le 6 mai en direct sur RMC Sport).

