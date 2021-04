Manchester United: "Merci beaucoup!", quand Matic s'invite pendant l'interview de Pogba

Après la qualification de Manchester United pour les demi-finales de la Ligue Europa, Paul Pogba et Nemanja Matic ont eu un moment de complicité devant les caméras de RMC Sport.

Les joies du direct. Après la victoire 2-0 de Manchester United contre Grenade en quart de finale retour de la Ligue Europa, Paul Pogba s'est exprimé au micro de RMC Sport pour réagir à la qualification des Red Devils en demie. Mais au cours de l'interview, Nemanja Matic s'est invité devant la caméra.

"Allez, viens Nemanja! Viens!", lui a alors lancé Paul Pogba. Il a alors été demandé au milieu serbe de faire l'étalage de ses talents en français. "Merci beaucoup!", a-t-il su répondre, avant de s'éclipser tout sourire, sous les rires de son coéquipier. "Il ne connaît que des gros mots", a dû ensuite préciser le champion du monde.

Quelques instants après, Nemanja Matic est passé derrière Paul Pogba, pendant que ce dernier répondait encore aux questions de RMC Sport. "C'est du harcèlement!", a plaisanté le Français.

"Je me sens bien"

En dehors de ce moment de complicité, Paul Pogba a notamment évoqué sa position de milieu gauche dans le 4-2-3-1 d'Ole Gunnar Solskjaer. "Je me sens bien, a-t-il assuré. C'est un peu une position de 8 avancé. Je rentre, je suis un peu libre, je peux aller devant et derrière, et je dois quand même défendre. Je suis bien. Avec les joueurs autour de moi, on arrive à se trouver. C'est toujours bon signe pour l'équipe".