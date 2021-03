Milan-Manchester United: la feinte et le but de Pogba juste après son entrée en jeu

À peine entré en jeu dans ce huitième de finale retour de Ligue Europa, Paul Pogba a ouvert le score pour Manchester United face à l'AC Milan juste après la mi-temps.

Il n'a mis que 170 secondes pour être décisif. Remplaçant au coup d'envoi, entré à la mi-temps à la place de Marcus Rashford, Paul Pogba a ouvert le score pour Manchester United sur la pelouse de l'AC Milan, jeudi soir en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Inscrit à la 48e minute, ce but a permis au club anglais de passer devant sur l'ensemble de la double confrontation (le match aller avait fait 1-1).

Action confuse

Le but de Paul Pogba est survenu après un coup de billard dans la surface lombarde, provoqué par un centre d'Aaron Wan-Bissaka. Daniel James a d'abord tenté sa chance, avant un contre involontaire de Fred et des interventions défensives ratées de la défense milanaise. Après avoir tenté de faire marquer l'un de ses coéquipiers, Paul Pogba a fini par faire une feinte et tromper Gianluigi Donnaruma dans un angle très fermé.

Il s'agit du cinquième but toutes compétitions confondues de Paul Pogba cette saison. Blessé, il n'avait plus jojué depuis le 6 février. Il avait ainsi raté les dix précédentes rencontres de Manchester United.