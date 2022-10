Manchester United: Ten Hag soutient que Cristiano Ronaldo est "heureux"... à l'entraînement

L’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a répondu en conférence de presse aux questions concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison. Le Portugais n'était même pas entré en jeu lors du derby contre City (6-3) le week-end dernier.

La déroute de Manchester United à l’Etihad Stadium (3-6) a fait remonter à la surface le souvenir encore très frais de la claque subie sur la pelouse de Brentford (0-4) à la mi-août. Titulaire ce jour-là, Cristiano Ronaldo avait été jugé en partie responsable de la lourde défaite encaissée chez les Bees. Dimanche, le Portugais n’était pas titulaire - il ne l’est plus depuis longtemps - et a fait les frais d’une décision prise par Erik ten Hag de privilégier d’autres joueurs, comme Anthony Martial ou Marcus Rashford. Mais alors que les Red Devils sombraient chez le rival, le technicien néerlandais s’est refusé à faire entrer CR7. "Par respect pour sa grande carrière", s’est-il justifié, ou parce qu’il ne compte plus sur lui.

Heureux mais pas trop

Comment l’intéressé, relégué sur le banc dans la hiérarchie des attaquants, vit-il cela, lui qui expérimente cette situation pour la première fois de son immense carrière? Si l’on en croit les dernières informations parues dans la presse anglaise faisant état d’un possible départ en janvier... plutôt mal. Si l’on se fie en revanche à ce que dit Ten Hag, tout va pour le mieux. "Je ne le vois pas malheureux, il est heureux, il s'entraîne bien, il en profite. Tout le monde s'entraîne bien, il y a un bon esprit", a indiqué ce dernier en conférence de presse mercredi.

L’entraîneur de Manchester United a ensuite précisé sa pensée pour éviter un malentendu. "Il n'est pas heureux de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas, mais la question portait sur son humeur à l'entraînement, où il est heureux. Bien sûr, il veut jouer et il est furieux quand il ne joue pas. Cristiano est vraiment compétitif, il n'est pas heureux quand il ne joue pas, mais je dois répéter, peut-être que vous n'avez pas entendu, il s'entraîne bien, il est de bonne humeur, il est motivé et il donne le meilleur de lui-même et c'est ce que nous attendons."

Reste à voir si cela suffira pour lui permettre de regagner une place dans le onze de départ. En attendant, CR7 n’a débuté qu’un seul match cette saison en Premier League.