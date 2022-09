Affaire Hamraoui: le parquet a requis le placement en détention provisoire de Diallo

Ce vendredi, le parquet a requis le placement en détention provisoire d'Aminata Diallo, sur la base d'indices graves et concordants, notamment des écoutes téléphoniques incriminantes, selon une source proche du dossier à BFMTV.

Nouvel épisode dans cette saga judiciaire qui tient le football français en haleine. Selon des informations de BFMTV, le parquet a requis le placement en détention provisoire d'Aminata Diallo, sur la base d'indices graves et concordants, notamment des écoutes téléphoniques incriminantes

La décision de mettre la milieu de terrain en examen revient désormais au juge d'instruction qui doit la rencontrer. Pour son éventuelle incarcération le temps de l'enquête, ce sera à un JLD (juge des libertés et de la détention) d'en décider.

Diallo a fait valoir son droit au silence

Toujours selon BFMTV, Aminata Diallo, en garde à vue ce matin, a d'abord nié toute implication, avant de faire valoir son droit au silence. Par ailleurs, l'un des quatre autres suspects du dossier vient d'être mis en examen pour association de malfaiteurs, violences volontaires avec arme, avec préméditation et en réunion. Il a demandé un délai de quatre jours pour préparer sa défense avant de voir le JLD, mais en attendant il est placé en détention provisoire.

Depuis mercredi, quatre suspects ont été placés en garde à vue. Au moins trois d’entre eux ont reconnu avoir été présents sur le lieu de l’agression. Ces suspects se renvoient la balle quand il s’agit de savoir lesquels d’entre eux ont porté les coups de barre de fer, d’après les informations de RMC.

Selon les informations recueillies par RMC, c’est bel et bien la piste d’une rivalité entre Diallo et Hamraoui qui est au cœur du dossier. Les enquêteurs cherchent encore à savoir si cette agression a été commise et commanditée sur fond de rivalité sportive ou privée.