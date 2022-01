Atlético: l'émotion de Virginia Torrecilla, qui a retrouvé les terrains après avoir vaincu le cancer

La milieu espagnole Virginia Torrecilla (ex-Montpellier) a rejoué ce dimanche avec l'Atlético de Madrid pour la première fois depuis le 11 mars 2020. Elle avait été opérée avec succès d'une tumeur au cerveau.

Une défaite qui passe au second plan. Alors que l'Atlético de Madrid s'est fait surclasser par le FC Barcelone lors de la Supercoupe d'Espagne féminine (7-0) ce dimanche, les coéquipières d'Aïssatou Tounkara avaient tout de même le sourire au coup de sifflet final. Et pour cause, la milieu de terrain Virginia Torrecilla est entrée à la 85e minute à la place de Silvia Meseguer, quasiment deux ans après son dernier match.

Pendant ce laps de temps, l'internationale espagnole a mené un tout autre combat, celui contre la maladie. Absente des terrains depuis le 11 mars 2020, Virginia Torrecilla a mobilisé toutes ses forces pour combattre une tumeur cérébrale, repérée alors qu'elle n'a que 25 ans. L'ancienne joueuse de Montpellier a dû subir une lourde opération en mai 2020.

Portée en triomphe par les Barcelonaises

Une opération complexe qui l'avait obligée à mettre sa carrière entre parenthèses. Malgré un lourd traitement, la milieu a toujours gardé son sourire et sa bonne humeur. Sa situation avait d'ailleurs touché Diego Costa, qui lui avait dédié un but. Après la fin de sa chimiothérapie en mars 2021, s'en est suivi un long travail de remise en forme, qui s'est terminé ce dimanche, 679 jours après.

Sur le banc lors de la demi-finale de la Supercoupe face à Levante (victoire 3-2), Virginia Torrecilla a donc retrouvé son quotidien de footballeuse pendant cinq minutes, et a même été portée en triomphe par les coéquipières de la Ballon d'Or Alexia Putellas à la fin de la rencontre.