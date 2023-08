Baiser forcé: vers une suspension de 15 ans pour Luis Rubiales?

Selon le Daily Mail, Luis Rubiales pourrait être suspendu pendant 15 ans par la Fifa pour son baiser forcé à Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde féminine.

Déjà suspendu au moins 90 jours par la Fifa, Luis Rubiales pourrait voir son avenir s'obscurcir davantage. Selon les informations du Daily Mail, la plus haute instance du foot mondial pourrait faire pression pour que le président de la RFEF (46 ans) soit banni de toute activité liée au ballon rond pendant 15 ans, la sanction maximale autorisée par leurs statuts.

Rubiales a également été lâché par sa Fédération, qui s'est prononcé en faveur d'une démission "immédiate" ce lundi soir, affirmant que son comportement "inacceptable" avait causé "un préjudice grave à l'image du football espagnol". Ce revirement faisait suite à une menace de la FIFA d'interdire les équipes nationales espagnoles et les clubs d'élite de la compétition internationale si la Fédération espagnole refusait d'accepter sa sanction contre Rubiales.

>> Suivez l'affaire Rubiales en direct

Les soutiens s'amenuisent

Depuis la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre le 20 août dernier (1-0) et son baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso, Luis Rubiales vit dans une tempête. Lâché par les joueuses, le gouvernement et ceux qu'il considérait comme ses alliés - Jorge Vilda, Luis de la Fuente - il ne peut plus compter que sur sa famille. Ce lundi, sa mère Angeles Béjar s'est rendue dans une église à Motril (Andalousie) pour entamer une grève de la faim jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour cesser "la chasse inhumaine et sanglante" menée à l'encontre de son fils "qui ne mérite pas" ce qui lui arrive.

Le Top de Génération After : Fred Hermel fait le point sur le scandale Rubiales – 28/08 14:08

Présente à Motril, Vanessa Ruiz, cousine de Luis Rubiales, a défendu le patron de la RFEF face aux journalistes qui l'interrogeaient: "La situation que nous vivons est très injuste. La personne qui passe cinq minutes avec Luis sait qu’il est une très belle personne, avec un grand cœur, noble. Si cette femme (Jenni Hermoso) s'était vraiment sentie harcelée dès le premier instant, elle serait allée là où elle devait aller, sans changer trois fois de version."