Bordeaux: soutenu par ses joueuses, Lair reste finalement chez les Girondins

Ecarté la semaine dernière, Patrice Lair a été réintégré au sein de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux, soutenu par l'ensemble de l'effectif.

Virage à 180 degrés pour Patrice Lair. Ecarté de son poste d'entraîneur de l'équipe féminine la semaine dernière par Bordeaux, l'ancien coach de l'OL et du PSG va bien rester en Gironde. Selon Sud Ouest, le coach bordelais a été sauvé par le soutien de son groupe. Une adhésion de ses joueuses confirmée par RMC Sport.

Selon nos informations, Patrice Lair se sent aussi très bien avec ses joueuses, qu’il trouve très soudées, malgré une décevante 7e place en championnat et l'élimination en 8e de finale de la Coupe de France face à l'OL début janvier (0-4). Sous contrat jusqu'en 2023, Patrice Lair garde donc la confiance de la direction et de Gérard Lopez, qui assurait il y a quelques jours dans les colonnes de Sud Ouest que "la collaboration n’était pas terminée".

Un discours sans langue de bois

Pourtant, le board des Girondins lui a souvent reproché le discours sans langue de bois envers les salariés du club. Autre point de discorde: l'entrée en jeu dans le champ de la deuxième gardienne Mylène Chavas lors de Bordeaux-OL, alors que l'équipe était décimé par le Covid, les blessures et le départ de nombreuses cadres lors du mercato hivernal. Patrice Lair n'avait pu inscrire que 14 joueuses sur la feuille de match.

Mis à l'écart pendant une semaine, l'entraîneur n'aura manqué aucun match puisque la rencontre face à Guingamp a été reportée au 29 janvier en raison du nombre de joueuses indisponibles à cause du Covid-19. Ce samedi, les Bordelaises tenteront de se rapprocher du top 5 de la D1 Arkéma face à Reims. Pour cela, Patrice Lair pourra compter sur les dernières recrues arrivées la semaine dernière: les Brésiliennes Tainara de Souza (7 sélections) et Amanda Guttieres, l’Allemande Laura Stiben et la Monténégrine Jelena Karlicic.