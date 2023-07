Coupe du monde 2023: "Je ne connais aucune Neymar au féminin qui reste 3 minutes au sol", le tacle d'une défenseure allemande

Interrogée par l'édition allemande de Playboy pour comprendre pourquoi le football féminin suscitait davantage de sympathie en Allemagne, Sophia Kleinherne, défenseure de la sélection allemande préparant la Coupe du monde, cite Neymar en contre-exemple et explique qu'elle ne connaît aucune joueuse "qui reste allongée deux ou trois minutes".

Un sacré tacle. Dans une interview pour l'édition allemande du magazine Playboy, la jeune défenseure allemande Sophia Kleinherne, 23 ans, tacle Neymar et explique que si le football féminin séduit de plus en plus de téléspectateurs, c'est entre autre parce qu'"aucune joueuse ne reste allongée pendant deux ou trois minutes".

"Nous sommes plus accessibles pour le public"

Alors que la sélection masculine allemande perd de plus en plus de sympathie de l'autre côté du Rhin, les femmes elles suscitent de plus en plus l'intérêt des fans de football. A la question de savoir pourquoi, selon un sondage, une majorité d'Allemands trouvent désormais l'équipe nationale féminine plus sympathique que l'équipe masculine, Sophia Kleinherne répond: "Plusieurs facteurs se conjuguent."

"D'une part, les nouveaux spectateurs remarquent que nous fournissons des performances de haut niveau avec passion et motivation. Ensuite, on ne sait pas autant de choses sur nous que pour les hommes, qui bénéficient d'une présence médiatique permanente. En fin de compte, nous sommes aussi plus accessibles pour le public", explique celle qui prépare la Coupe du monde avec la sélection allemande.

"Un football plus honnête"

La joueuse de l'Eintracht Francfort précise: "Ce n'est pas une critique à l'égard des hommes, chez qui on a atteint de telles proportions (dans l'exposition médiatique, ndlr) qu'ils ne peuvent plus tout laisser faire. Mais je pense que nous avons réussi à inspirer les spectateurs avec un football plus honnête." "Je crois que nous n'en faisons pas toujours autant dans certaines situations. Je ne connais pas de Neymar au féminin. Je ne connais par exemple aucune joueuse qui reste allongée deux ou trois minutes", répondait-elle en rigolant.

Pour elle, une chose est sûre, le football féminin n'est en aucun cas moins attractif que le football masculin: "Je pense qu'il n'y a plus de fondement sur lequel on peut encore argumenter une telle chose. Tous ceux qui pensent autrement devraient revoir la finale de la Ligue des champions entre Wolfsburg et Barcelone. Sans parler du suspense: le score était déjà de 2-0 pour Wolfsburg, et le Barça a été capable de renverser complètement le match en dix minutes."