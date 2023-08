"Des accusations extrêmement graves et fausses", la Fédération espagnole charge l’ex-employée humiliée par Rubiales

Dans un communiqué, la Fédération espagnole a répondu aux graves accusations d'humiliations de Tamara Ramos à l'encontre de Luis Rubiales. La RFEF a indiqué avoir déclenché "une action judiciaire" contre l'ancienne employée du président de la Fédé, sous ses ordres lorsqu'il officiait au syndicat des joueurs espagnols.

La Fédération espagnole contre-attaque. Luis Rubiales dans l'oeil du cyclone depuis son baiser forcé à la joueuse espagnole Jenni Hermoso, l'instance a pris la défense du président controversé, également attaqué mercredi sur la chaîne espagnole Telecinco par une de ses anciennes employées, Tamara Ramos, qui lui reproche plusieurs humiliations passées.

Dans un communiqué publié mercredi soir, la RFEF a répondu aux accusations de l'ex-employée de Rubiales lorsque celui-ci officiait à l'AFE (syndicat des joueurs espagnols) entre 2010 et 2018. La Fédé "regrette et dénonce les accusations extrêmement graves et fausses de Tamara Ramos", et assure qu'"une action judiciaire immédiate a été engagée, car il est entendu que des propos d'une telle ampleur et si diffamatoires qu'ils ne visent qu'à nuire à l'image de Luis Rubiales en profitant de l'actualité médiatique, ne sauraient être tolérés".

"Elle lui a même demandé récemment un poste au sein de la Fédération"

Tamara Ramos avait déjà dénoncé les attitudes de l'actuel président de la Fédération espagnole en 2017: "J'ai subi des humiliations, des coups [en référence à des coups de poing sur la table], des mots que je ne peux pas répéter à cause de l'horaire auquel nous sommes...", a-t-elle expliqué avant d'assurer "ne pas être étonnée" de voir Rubiales impliqué dans l'affaire du baiser forcé à Jenni Hermoso.

Face à ces accusations, la RFEF assure que Ramos a tout de même "maintenu des contacts personnels avec le président Luis Rubiales pendant toute cette période et lui a même envoyé des photos de famille, l'a félicité pour ses anniversaires et lui a même demandé récemment un poste au sein de la Fédération".

Au regard des contacts qu'elle aurait maintenus avec son ancien patron, la RFEF juge "irrecevables" les accusations de l'ex-employée. "Nous condamnons totalement les déclarations susmentionnées, que nous considérons comme irrecevables, et annonçons en même temps l'ouverture de la procédure pénale appropriée à l'encontre de Mme Ramos", poursuit le communiqué.