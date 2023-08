Panama-France: ces quelques minutes qui ont tout changé pour les Bleues dans la course aux huitièmes

Menée d'entrée par le Panama lors de son troisième match du Mondial féminin, l'équipe de France s'est bien reprise et est repassée devant grâce à des buts de Maëlle Lakrar et un doublé de Kadidiatou Diani.

Cueillies à froid par un but sublime sur coup-franc de Marta Cox, les Françaises ont virtuellement été éliminée de la Coupe du monde féminine pendant une quinzaine de minutes. Menées d'entrée face au Panama ce mercredi à Sydney, les Bleues ont finalement tout renversé en quelques instants.

Sur un corner mal dégagé par la défense panaméenne, Clara Matéo a récupéré le ballon sur le côté droit. Le centre de la Française a trouvé la tête de Maëlle Lakrar. Bien aidée par un dégagement raté d'une défenseure du Panama, la centrale de l'équipe de France a marqué son premier but au Mondial et a permis aux joueuses d'Hervé Renard d'égaliser (1-1, 21e). Un but qui a redonné la première place du groupe F aux Bleues.

Diani en forme, le Panama a craqué

Passeuse décisive pour Eugénie Le Sommer contre le Brésil (2-1), Kadidiatou Diani a débloqué son compteur lors de la Coupe du monde. L'attaquante passée du PSG à l'OL cet été a remis la sélection tricolore sur de bons rails dans ce match.

Trouvée dans la surface, Vicki Brecho a trouvé sa partenaire dans les six mètres du Panama. Si la tentative de Madjer n'est pas passée, Kadidiatou Diani s'est bien battue pour conserver le ballon et l'envoyer d'une frappe puissance sous la barre de Yenith Bailey (1-2, 28e).

Après son premier but du Mondial 2023, la meilleure buteuse de la D1 Arkéma a recidivé quelques minutes plus tard. Profitant d'une nouvelle erreur de la défense américaine, et d'une main dans sa surface de Yomira Pinzón, Kadidiatou Diani s'est offert un doublé sur penalty (1-3, 37e).

D'un contre-pied parfait, l'attaquante de l'équipe de France a conforté l'avance des Tricolores, a apaisé Hervé Renard et a lancé les Bleues vers la première place du groupe F. La frayeur des premières minutes a vite été oubliée.