Coupe du monde féminine: les scénarios d’une qualification ou d’une élimination pour les Bleues

L’équipe de France féminine affronte le Panama ce mercredi (12h, heure française) lors de la Coupe du monde disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Premières du groupe F avant ce match, les Bleues d’Hervé Renard peuvent encore se qualifier pour les huitièmes ou être éliminées dès les poules. Explications.

Double tenantes du titre, les Américaines sont passées tout près de l’élimination dès la phase de poules ce mardi lors du Mondial féminin. Sauvées par un poteau dans le temps additionnel contre le Portugal (0-0), les partenaires de Megan Rapinoe et Alex Morgan ont peut-être servi d’avertissement aux joueuses de l’équipe de France avant leur match prévu mercredi contre le Panama.

Décevantes et frustrées contre la Jamaïque (0-0), les Bleues l’ont ensuite emporté face au Brésil (2-1) pour occuper la première place du groupe F avant leur dernier match. Une rencontre où les joueuses d’Hervé Renard ont évidemment leur destin entre les mains. Mais gare à l’excès de confiance contre une sélection panaméenne déjà éliminée de la compétition.

Les Bleues qualifiées si…

La donne est simple pour Wendie Renard et ses coéquipières de l’équipe de France. Un nul suffit à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Avec déjà quatre points et alors que le Brésil (3 pts) et la Jamaïque (4 pts) s’affronteront au même moment, les Bleues ne pourront pas être dépassées par leurs deux sélections rivales en prenant un point supplémentaire. De la même manière, un succès face au Panama et les Bleues seraient assurées de finir parmi les deux meilleures équipes de la poule, peu importe le score de Jamaïque-Brésil.

Mais attention, si les chances de voir l’équipe de France se qualifier sont importantes, sur le papier, la première place du groupe F n’est pas assurée. Même une victoire lors de la troisième journée ne suffira pas pour finir en tête si la Jamaïque domine la Seleçao par une marge plus importante. Actuellement, les Bleues sont devant à la faveur d’une meilleure attaque (+1 de différence mais deux buts marqués pour la France contre un pour les Reggae Girlz). Si le Brésil l’emporte et que la France s’impose, les Tricolores seront premières.

Les Bleues éliminées si...

Mais un scénario catastrophe pourrait aussi venir ruiner le bon début de mandat d’Hervé Renard à la tête de la sélection française. Une défaite de la France couplée à un nul entre la Jamaïque et le Brésil sonnerait la fin de l’aventure des Bleues au Mondial 2023.

Dans cette hypothèse, la France n’aurait que quatre points et serait derrière la Jamaïque (5 pts) et le Brésil (4 pts mais avec une meilleure différence de buts générale). Une victoire brésilienne couplée à une défaite tricolore sur une marge plus importante que celle de la Jamaïque éliminerait aussi les Bleues. Toutefois, une défaite de la France ne serait pas synonyme d’élimination si la Jamaïque l’emporte face au Brésil.

Les différents scenarios pour les Bleues

La France première du groupe F: si victoire contre le Panama et que la Jamaïque ne gagne pas face au Brésil / si nul contre le Panama et nul lors de Jamaïque-Brésil, sans que la Jamaïque ne marque plus de buts / si victoire contre le Panama avec un écart égal ou plus grand à celui d'une victoire jamaïcaine.

si victoire contre le Panama et que la Jamaïque ne gagne pas face au Brésil / si nul contre le Panama et nul lors de Jamaïque-Brésil, sans que la Jamaïque ne marque plus de buts / si victoire contre le Panama avec un écart égal ou plus grand à celui d'une victoire jamaïcaine. La France deuxième du groupe F: si victoire contre le Panama et victoire avec une plus grande marge de la Jamaïque face au Brésil / si nul contre le Panama et victoire de la Jamaïque ou du Brésil / si défaite face au Panama et victoire de la Jamaïque / si défaite face au Panama et victoire du Brésil sur un plus gros écart contre la Jamaïque, sans que la Jamaïque ne marque plus que la France.

si victoire contre le Panama et victoire avec une plus grande marge de la Jamaïque face au Brésil / si nul contre le Panama et victoire de la Jamaïque ou du Brésil / si défaite face au Panama et victoire de la Jamaïque / si défaite face au Panama et victoire du Brésil sur un plus gros écart contre la Jamaïque, sans que la Jamaïque ne marque plus que la France. La France troisième du groupe F: si défaite face au Panama et nul lors de Jamaïque-Brésil / si défaite face au Panama et victoire du Brésil sur un plus petit écart contre la Jamaïque.

Le classement du groupe F avant la 3e journée:



1. France avec 4 pts (+1 de différence et 2 buts marqués)



2. Jamaïque avec 4 pts (+1 de différence et 1 but marqué)



3. Brésil avec 3 pts (+3 de différence et 5 buts marqués)



4. Panama avec 0 pt (-5 de différence et 0 but marqué)