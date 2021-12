PSG: Echouafni tacle la gestion de l'équipe féminine

Dans une interview à La Provence, Olivier Echouafni s'étonne des choix du PSG comme celui de ne pas l'avoir reconduit malgré un titre de champion de France avec les féminines ou encore de laisser partir les meilleures joueuses chez les concurrents.

Olivier Echouafni cherche un nouveau défi. Six mois après son départ des féminines du Paris Saint-Germain, qui a remporté son premier titre de champion de France après 14 ans d'hégémonie lyonnaise, l'ancien sélectionneur des Bleues est revenu pour La Provence sur cet accomplissement.

"Trois ans avant, on m'avait fixé comme objectif de gagner des matchs, des titres et faire tomber Lyon, rappelle l'ancien milieu de terrain. Nous avons été champions après 14 ans de domination de l'OL, que nous avons éliminé en coupe d'Europe après cinq ans d'invicibilité. J'ai rempli ma mission face à la meilleure équipe du monde. On m'a annoncé ensuite que c'était la fin d'un cycle."

"Je ne sentais plus le club si ambitieux"

Parti d'un commun accord avec le club à la fin de son contrat, le 30 juin 2021, Olivier Echouafni semble amer sur la tournure des évènements. "En football, ce qui est compliqué, c'est que lorsque ça ne marche pas, l'entraîneur est sur un siège éjectable et quand ça marche, il faut renouveler." Renouveler, le club parisien l'a beaucoup fait, en laissant partir ses cadres chez les concurrents (Endler, Morroni et Bruun à Lyon, Paredes au Barça).

"Je ne sentais plus le club si ambitieux, alors qu'il ne gardait pas ses meilleures joueuses, trois partant à Lyon et quatre autres chez les concurrents. La suite logique après un titre, c'est de le conserver et de gagner la coupe d'Europe et ça ne semblait pas partir pour", a souligné l'ancien coach des Parisiennes. Malgré ce dégraissage, les championnes de France réalisent un bon début de championnat, malgré la gifle reçue par l'OL quelques jours après la révélation de l'affaire Hamraoui. Le PSG est aussi bien placé en Ligue des champions, puisque le club de la capitale a terminé la phase de groupes invaincu et sera tête de série pour les quarts de finale, dont le tirage aura lieu lundi prochain.