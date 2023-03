Equipe de France féminine: après la fronde des joueuses, Corinne Diacre vers la sortie?

Selon Canal+, l'avenir de la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, serait d'ores et déjà scellé. Alors qu'une décision provenant d'une commission de la FFF doit être délivrée jeudi prochain, la chaîne affirme que Diacre devrait être licenciée.

Sur la sellette après une fronde de plusieurs de ses joueuses, à commencer par la capitaine de l'équipe de France, Wendie Renard, Corinne Diacre attend une décision définitive quant à son avenir sur le banc des Bleues jeudi prochain, le 9 mars. Une commission de la Fédération française de football (FFF), composée de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Laura Georges et Aline Riera, doit statuer sur son sort. Et selon des informations de Canal+, l'éviction de la sélectionneure nationale ne fait plus guère de doute.

La chaîne cryptée affirme que son licenciement va être décidé. Une source indique à RMC Sport que le cas de la sélectionneure serait effectivement tranché dans ce sens même si, à cette heure, le groupe de travail n'a pas encore remis ses conclusions au Comex de la FFF. Les joueuses cadres du groupe ont été ou sont auditionnées.

Plus tôt cette semaine, le président de l'Olympique lyonnais - membre de la commission, rappelons-le - avait expliqué "qu’il y aura un certain nombre d’évolutions" à l'issue de ce rendez-vous important. Peut-être, en effet, un moyen d'ouvrir la porte à un départ de celle qui est la sélectionneuse nationale depuis le 30 août 2017.

Prêcheur pour assurer l'intérim jusqu'à la fin du Mondial?

Ces fortes turbulences au sein des Bleues sont loin d'être rassurantes à quelques mois du début de la prochaine Coupe du monde (20 juillet au 20 août) en Nouvelle-Zélande et en Australie. Une solution de remplacement provisoire pourrait être trouvée, avecun remplaçant en intérim jusqu'à la fin de la compétition. Si plusieurs noms figurent parmi les prétendants pour occuper les fonctions de Corinne Diacre (Bompastor, Lair, Soubeyrand...), l'un d'entre eux se détacherait du lot selon Canal + : Gérard Prêcheur.

L'entraîneur de l'équipe féminine du PSG ne serait pas contre l'idée. Dans l'Equipe vendredi, il avait toutefois relativisé en expliquant vouloir avant tout voir les Bleues gagner des titres. "On parle beaucoup de comment, de avec qui ? La première question qu'on doit se poser pour l'équipe de France, c'est : qu'est-ce qu'on veut ? Je n'ai qu'une réponse : il faut qu'elle gagne. La Fédération doit mettre en place une démarche pour gagner, avant la Coupe du monde et les JO de Paris. La France ne peut pas ne pas gagner une de ces deux compétitions. Il faut créer un élan pour, car je pense qu'on a les joueuses pour cela."