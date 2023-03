Équipe de France féminine: Oudéa-Castera parle de l’avenir de Diacre et charge à nouveau la FFF

Amélie Oudéa-Castera s’est exprimée ce mercredi matin sur RTL au sujet de la situation tendue qui règne en équipe de France féminine, à quatre mois du Mondial 2023. La ministre des Sports en a profité pour tacler la Fédération française de football, en l’appelant à se prononcer sur le sort de la sélectionneure Corinne Diacre, contestée par une partie de ses joueuses.

L’équipe de France féminine traverse actuellement une zone de grandes turbulences. Corinne Diacre, en poste depuis l’été 2017, est contestée par une partie de ses joueuses, qui jugent ses méthodes trop rigides et autoritaires. Trois cadres du vestiaire, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, ont décidé de mettre leur carrière internationale en pause tant que la sélectionneure est en poste. De quoi créer d'importantes tensions en coulisses, à quatre mois de la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août).

Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, a été interrogée à ce sujet ce mercredi matin sur RTL. Et elle en a profité pour tacler à nouveau la Fédération française de football. "Cette situation me peine un petit peu parce qu’il y a beaucoup de souffrance de part et d’autre, a-t-elle expliqué. Une souffrance exprimée par les joueuses, et notamment par cette grande championne qu’est Wendie Renard. Une souffrance qui est aussi celle de Corinne Diacre, une professionnelle respectée et respectable. Cette situation est à nouveau symptomatique des disfonctionnements de cette fédération. Il y a une écoute qui a été insuffisante, avec des décisions prises de manière très isolée et solitaire. Insuffisamment d’échanges, de débats et de collégialité, qui font qu’on se retrouve maintenant dans cette situation."

L’avenir de Diacre entre les mains de la FFF

Relancée sur l’avenir de Corinne Diacre à la tête des Bleues, la ministre n’a pas souhaité prendre clairement position. "C’est une réponse qu’il appartient à la fédération d’apporter. Elle va d’ailleurs le faire. Ils se sont donnés un calendrier, a-t-elle répondu. Il appartiendra à la fédération de l’établir, de le décider (si la sélectionneure doit rester en poste, ndlr). En écoutant les joueuses, en écoutant aussi Corinne Diacre, en regardant les options. Le but, c’est qu’on est une équipe de France qui soit la mieux préparée pour ce beau Mondial qui s’annonce en juillet prochain".