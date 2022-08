États-Unis: la célébration "fausse blessure" très drôle d'une joueuse de Kansas City

Lo’eau LaBonta, milieu de terrain de Kansas City, a célébré son but de manière très originale la nuit dernière contre Angel City (1-1). D’abord en mimant une blessure, puis en twerkant.

Une égalisation célébrée comme il se doit. Buteuse sur penalty en fin de match contre Angel City (1-1), qui de débloquer son compteur, Lo’eau LaBonta (Kansas City) a exprimé sa joie de manière originale. Feintant un claquage à l’arrière de la cuisse droite, sa grimace s’est rapidement transformé en un large sourire accompagné d’un bref twerk devant ses coéquipières hilares.

La joueuse évoque un défi proposé sur Twitter

En conférence de presse d’après-match, la milieu de terrain est revenue sur l’origine de cette célébration. "Les footballeuses ont tendances à aller toutes les unes vers les autres (…) et nous aimons cela, rappelle-t-elle. Mais je pense que nous voulons vraiment commencer à rendre cela un peu plus amusant et faire des célébrations individuelles. On m’a envoyé cela sur Twitter et j’ai dit: ‘chiche’".

Grâce à ce but et ce match nul décroché, Kansas City grimpe à la troisième place de la National Women’s Soccer League, la première division de football féminin aux États-Unis, à deux points des deux premiers rangs qualificatifs pour les demi-finales. Il reste quatre matchs de saison régulière pour valider sa place en phase finale.

Pour rappel, le twerk avait été l’origine d’une polémique lors de la cérémonie du Ballon d’or en décembre 2018 lorsque le DJ Martin Solveig avait demandé à Ada Hegerberg si elle savait exécuter cette danse suggestive. Après le ‘non’ sec de la joueuse, l’artiste s’était excuser sur ses réseaux sociaux, évoquant une blague. "Je ne pense pas que nous en ayons fini avec ce type d’incident, avait estimé l’attaquante norvégienne un an plus tard. La situation est meilleure aujourd’hui mais nous aurions dû apprendre ces leçons il y a bien longtemps."