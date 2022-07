Euro 2022: comment la Fédération anglaise réagit à la demande des joueuses de ne plus porter de short blanc en raison des menstruations

Après la demande des Anglaises formulée auprès de leur équipementier, Nike, de ne plus leur fournir de shorts blancs en raison de leurs craintes liées aux règles menstruelles, leur Fédération envisage de trouver une solution.

Le message a été entendu du côté de la Fédération anglaise. C'est en tout cas ce qu'a affirmé samedi la Football Association (FA) après la demande formulée par les joueuses anglaises de ne plus revêtir des shorts blancs en raison des craintes liées à leurs menstruations. "Nous reconnaissons l'importance de cette demande et souhaitons que nos joueuses ressentent notre plein soutien à ce sujet", explique un porte-parole dans des propos rapportés par le Telegraph. Tout commentaire de leur part sera pris en considération pour les conceptions futures. Nous continuerons à travailler en étroite consultation avec notre partenaire Nike, tout en suivant les conseils des organisateurs du tournoi dans la mesure du possible en termes de choix de couleurs."

Des discussions en cours mais l'Angleterre jouera bien en blanc contre la Norvège

Beth Mead, attaquante d’Arsenal et buteuse décisive mercredi face à l’Autriche lors du match d’ouverture de l'Euro (1-0), a été la première à prendre la parole dans le quotidien britannique en milieu de semaine. "C'est très sympa d'avoir une tenue toute blanche mais parfois ce n'est pas pratique en période de règles", expliquait-elle notamment. Un avis partagé par sa compatriote au milieu de terrain Georgia Stanway, même si elle précisait être consciente que "ce n'est pas un problème simple à résoudre car nous associons l'Angleterre aux couleurs blanches".

Les Lionnes anglaises ont également reçu le soutien de la capitaine des Bleues, Wendie Renard, conviée en conférence de presse avant l'entrée dans l'Euro de l'équipe de France ce dimanche contre l'Italie (21 heures). "C'est vrai que c'est pas mal, parce qu'effectivement, comme peut-être vos soeurs, vos mamans, ce n'est pas évident de jouer avec un short blanc. Mais on s'adapte, nous sommes des joueuses de haut niveau et on sait que malheureusement nous avons nos règles, ça fait partie de notre vie. C'est une bonne chose. Je félicite les Anglaises pour ça et s'ils peuvent faire la même chose pour nous ça serait cool."

Pour autant, les joueuses britanniques devront encore patienter un peu avant d'avoir gain de cause puisque la FA a confirmé qu'elles porteront de nouveau un kit blanc face à la Norvège pour leur deuxième match dans le groupe A, prévu lundi (21 heures).