France-Pays-Bas: la belle fête des Bleues dans le vestiaire après la qualification

Qualifiées pour leur première demi-finale d'un Euro après leur victoire face aux Pays-Bas (1-0), les Bleues ont fêté ça dans le vestiaire, avant de se concentrer sur l'Allemagne, leur prochain adversaire mercredi (21h).

Les Bleues peuvent avoir le sourire. Au bout du suspense, les joueuses de Corinne Diacre ont brisé la malédiction pour se glisser enfin dans le dernier carré d'une compétition internationale, une première dans un Euro, après leur victoire face aux Pays-Bas samedi à Rotherham (1-0 a.p.). Un soulagement pour tout un groupe, qui n'a pas manqué de fêter ce succès avec ses supporters, mais également dans le vestiaire, où les chants se sont multipliés, à coup de "Oh là, là, Oh le le, on est en demies", sous les yeux souriants des membres du staff tricolore.

Cap sur l'Allemagne

Les scènes de joie ont été de courte durée pour l'équipe de France, qui n'a que quatre jours pour préparer sa demi-finale face à l'Allemagne. Le rendez-vous est pris mercredi à Milton Keynes (21 heures). Un match capital pour les Bleues face à la meilleure défense de la compétition (aucun but encaissé). À l'image des Anglaises, les Allemandes n’ont pas perdu de temps dans cet Euro 2022.

Tranquillement qualifiées avec une phase de groupe parfaite, les octuples championnes d’Europe ont déroulé offensivement (neuf buts), grâce notamment à Alexandra Popp (quatre réalisations). En quête de résultats depuis l’or aux JO 2016, les coéquipières de Sara Däbritz partent favorites pour leur demi-finale. Pour renverser la montagne, les Tricolores devront faire preuve de plus de sang-froid devant le but pour atteindre la finale pour la première fois de leur histoire.