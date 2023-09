Rubiales affirme qu'il continuera à se défendre "pour prouver la vérité"

Luis Rubiales a déclaré ce vendredi qu'il continuerait à se défendre "pour prouver la vérité", après que le Tribunal administratif du sport espagnol (TAD) a ouvert une procédure disciplinaire contre lui pour avoir embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso.

"Je continue à faire confiance à l'indépendance des instances où cette question doit être résolue, malgré le fait que les pressions politiques et celles de certains médias sont aussi intéressées que brutales et que les informations sur ce sujet font l'objet d'une multitude de manipulations, de mensonges et de censures", a dénoncé Rubiales dans un communiqué publié par la presse espagnole.

"Je continuerai à me défendre"

Luis Rubiales renouvèle ses excuses à l'égard des joueuses pour son baiser sur la bouche de Jenni Hermoso et remercie les gens qui l'ont soutenu. "Je sens que quelque chose a changé et face à une telle injustice fallacieuse et au jugement public, les citoyens ordinaires, femmes et hommes, se sont unis. Le soutien populaire me conforte dans l’idée que cette question a été amplifiée et sortie de son contexte pour d’autres raisons."

Avant de poursuivre: "je suis particulièrement préoccupé par le fait que certains de ceux qui devraient proclamer et contribuer à garantir la séparation des pouvoirs dans notre pays, insistent pour y participer et faire pression contre moi, au lieu de laisser la justice agir avec toutes les garanties, en restant à l'écart, écrit Rubiales. Durant toute cette période, j’ai subi un lynchage politique et médiatique sans précédent dont je suis resté totalement à l’écart. Pas seulement au niveau national mais mondial [...] Au nom du féminisme, il ne faut pas tenter de couler un homme – ou une femme – sans un procès équitable. Je continuerai à me défendre pour prouver la vérité."