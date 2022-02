Guerre en Ukraine: "C’était la décision à prendre", Le Graët se félicite de l’exclusion de la Russie du Mondial

Noël Le Graët a confié sa satisfaction à RMC Sport après l’exclusion de la Russie des compétitions Fifa et UEFA (dont la Coupe du monde 2022), en raison des opérations militaires menées par les troupes de Vladimir Poutine en Ukraine. Le président de la FFF estime qu’il fallait "marquer le coup".

Une approbation totale. Noël Le Graët se félicite de la décision forte prise ce lundi par la Fifa et l’UEFA contre la Russie. Les instances dirigeantes du football mondial et européen ont exclu le pays et ses clubs de toutes leurs compétitions, jusqu’à nouvel ordre, en raison des opérations militaires menées par les troupes de Vladimir Poutine en Ukraine.

"C’était la décision à prendre, confie le président de la Fédération française de football à RMC Sport. La Coupe du monde aura lieu, mais sans la Russie. C’est allé trop loin. Les sanctions économiques, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Il faut marquer le coup. L’UEFA et la Fifa ont montré leur unité sur ce dossier."

En colère, la Russie dénonce une sanction "discriminatoire"

Après avoir annoncé une première série de sanctions dès dimanche, la Fifa a rapidement durci le ton face à la fronde de nombreuses nations, dont la France, qui réclamaient des mesures plus sévères. Dans une interview accordée au Parisien, Le Graët avait d’ailleurs publiquement exhorté la Fifa à exclure la Russie du prochain Mondial au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). "Habituellement, j’estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre", avait expliqué le patron du football français.

Après l’annonce commune de la Fifa et de l’UEFA, la Russie a vivement réagi en dénonçant une sanction "discriminatoire". "Cette décision est contraire aux principes de la compétition internationale, ainsi qu’à l’esprit du sport, a fustigé la fédération russe dans un communiqué. Elle nuit à un grand nombre d’athlètes, d’entraîneurs, d’employés de clubs et d’équipes nationales. Et surtout à des millions de supporters russes et étrangers, dont les organisations sportives internationales doivent protéger les intérêts (…) Nous nous réservons le droit de contester la décision de la Fifa et de l’UEFA, conformément au droit international du sport".