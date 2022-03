Guerre en Ukraine: le jeune Noa Nehar, du Dynamo Kiev, a réussi à fuir Kiev en voiture

Le jeune joueur franco-algérien du Dynamo Kiev, Noa Nehar, cloîtré dans la capitale ukrainienne depuis le début de l’invasion russe, est finalement parvenu à quitter la ville en voiture, emmenant avec lui son coéquipier sénégalais Samba Diallo.

Surpris par les bombes, qui les ont réveillés en sursaut ce fameux jeudi 24 février, Noa Nehar et Samba Diallo n’avaient qu’une idée en tête depuis près d’une semaine: quitter au plus vite l’Ukraine, en proie à une tentative d’invasion de la part de la Russie. Encore fallait-il pouvoir les extraire de ce bourbier sains et saufs.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences sur le sport en direct

Face à l’escalade des tensions et l’intensification des bombardements autour de la ville de Kiev, assiégée par l’envahisseur, les deux jeunes joueurs du Dynamo Kiev n’ont eu d’autres choix que d’attendre un retour des autorités pour s’en aller. Ce qu’ils avaient envisagé de faire plusieurs jours auparavant, avant que la guerre éclate, face à la montée des tensions. Leur patience a finalement été récompensée cette semaine.

Un millier de Français encore coincés à Kiev

Noa, formé à l’AS Monaco, et Samba, ailier gauche international sénégalais U20, ont pu quitter l’Ukraine la nuit dernière à bord d’une voiture, en passant par la Pologne, comme tant d’autres ressortissants français. Ces derniers jours ont servi à anticiper ce départ, afin de le rendre le plus sûr possible, avec le concours des autorités.

"Il y a des bouchons partout parce que tout le monde veut quitter la ville, les trains sont pleins et l’aéroport est fermé, constatait Noa Nehar pour RMC Sport, jeudi dernier. C’est un peu compliqué pour partir. On attend que notre adjoint parle avec l’ambassade de France pour savoir quand on va pouvoir partir, peut-être aller en Pologne. On va voir ce qu’on peut faire." Tous n’ont pas eu la chance de Noa et Samba.

Dépourvus de moyens de locomotion, d’autres Français et étrangers sont restés coincés à Kiev. Le nombre de 1000 Français encore sur place serait plus élevé que celui anticipé, car plusieurs centaines d'entre eux ne s'étaient pas enregistrés avant la guerre lancée par la Russie.