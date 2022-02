Guerre en Ukraine: Roman Abramovich pourrait jouer un rôle décisif pour la paix

Le propriétaire du club de Chelsea, Roman Abramovich, aurait été contacté par l'Ukraine afin qu'il participe aux pourparlers avec la Russie pour mettre fin à la guerre.

Selon plusieurs médias, dont l’agence de presse AP (pour Associated Press), le propriétaire du club de Chelsea, le Russe Roman Abramovich a été approché par l’Ukraine, qui subit une tentative d’invasion russe, pour rapprocher les deux camps d’une solution pacifique et mettre ainsi fin au conflit armé. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont commencé au Bélarus dans l'une des résidences du président Alexandre Loukachenko sur la frontière ukraino-bélarusse.

Pour Kiev, "la question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes (russes) du territoire ukrainien", a indiqué la présidence ukrainienne. Moscou n'a pas souhaité "annoncer" sa position lors de ces négociations, qui "doivent se faire dans le silence", mais dit vouloir trouver "un accord" qui soit "dans l'intérêt des deux parties" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne participe pas à ces pourparlers, a appelé les soldats russes à "déposer les armes".

Rattrapé par sa loyauté envers le Kremlin, Abramovich échappe pour l’instant aux foudres de Londres. Mais peut-être plus pour très longtemps, alors que se murmure sa présence au sein d’une liste d’oligarques réputés proches du Kremlin menacés d'être sanctionnés.

Dans l'oeil du cyclone ?

Bien qu'Abramovich ait des liens avec Poutine, l’intéressé nie toute prise d'ordres du Kremlin. Mais les appels se multiplient pour qu'Abramovich se distancie clairement de l'invasion de l'Ukraine ordonnée par Poutine. Le milliardaire de 55 ans a pris ses distances avec le club de Chelsea qu’il possède depuis 2003, et limite ses apparitions en Angleterre depuis 2018. Devenu l’un des hommes les plus riches de Russie sur les ruines de l’URSS, Abramovich a fait fortune dans le pétrole et l'aluminium pendant les années chaotiques qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

Le propriétaire de Chelsea annoncé avoir confié la gestion du club aux administrateurs de sa fondation caritative, selon un communiqué publié samedi. Cette annonce est intervenue alors que l'étau se resserre sur les oligarques et les intérêts russes depuis l'invasion de l'Ukraine. Le gouvernement britannique a ainsi ordonné vendredi le gel de tous les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Le Trésor a émis des avis de sanctions financières à l'encontre des deux hommes, les ajoutant à une liste d'oligarques russes dont les biens et les comptes bancaires au Royaume-Uni ont déjà été gelés. Une liste sur laquelle ne figure pas Abramovitch, qui possède aussi les nationalités israélienne et portugaise.