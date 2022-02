Guerre en Ukraine: le monde du judo lâche Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a été suspendu de son statut de président honoraire et ambassadeur de la Fédération internationale de judo (IJF), avant d'être déchu de son statut de président honoraire de l'Union européenne de judo (UEJ).

Il en avait fait l’un des éléments majeurs du "soft power" à la russe, à la fois pour affirmer la grandeur de la Russie. Mais également en le détournant à des fins de propagande visant à afficher sa propre puissance, à grand renfort de campagnes de communication très viriles le mettant en scène terrassant ses adversaires. Las, le sport est en train de se retourner contre Vladimir Poutine, tournant le dos au Kremlin depuis que le président autocrate a décidé d’envahir l’Ukraine.

Sergey Soloveychik renonce à la présidence de l'UEJ

Suspendu dimanche de son statut de président honoraire et ambassadeur de la fédération internationale de judo, Vladimir Poutine, grand fan de judo et judoka accompli, a été déchu de son statut par l'Union européenne de judo (UEJ) : "A la lumière du conflit armé en cours en Ukraine, l'Union européenne de Judo annonce le retrait du statut de M. Vladimir Poutine en tant que président honoraire de l'UEJ", écrit l'instance dans un communiqué disponible sur son site.

Président de l’Union européenne de judo - poste qu'il occupait depuis 2007 - et vice-président de la fédération russe, Sergey Soloveychik a démissionné de son mandat de l’UEJ le week-end dernier. Je crois que pour maintenir l'unité dans nos rangs, je dois démissionner de la présidence de l'Union Européenne de Judo, a-t-il expliqué. Vous me connaissez depuis des années, et personne ne doute que mon cœur appartient au judo. Mais il est également vrai qu'il appartient à ma patrie, la Russie. Nous, judokas, devons toujours être fidèles à nos principes."