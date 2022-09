Inter Miami: un joueur argentin se fait tatouer un autographe de Messi sur le bras

Francisco Ranieri, un jeune gardien argentin de l’Inter Miami, a eu le privilège de s’entraîner durant une séance avec les joueurs de l’Albiceleste, lundi aux États-Unis. Il en a profité pour demander à Lionel Messi de lui signer un autographe sur le bras, avant d’aller se le faire tatouer dans un salon.

Un moment privilégié qu’il n’est pas près d’oublier. Francisco Ranieri a pu côtoyer l’équipe d’Argentine le temps de quelques heures, lundi en Floride. Les joueurs de l’Albiceleste ont investi le centre d’entraînement de l’Inter Miami afin de préparer leur match amical contre la Jamaïque, prévu la nuit prochaine à la Red Bull Arena de New Jersey, près de New York (2h). Lionel Messi et ses partenaires ont travaillé en compagnie de certains joueurs locaux, dont Francisco Ranieri.

Le jeune gardien argentin, qui évolue avec la réserve de la franchise de Major League Soccer, en a profité pour approcher la star du PSG, son idole absolue. En lui demandant de signer un autographe sur son avant-bras gauche. Le septuple Ballon d’or a accepté, avant d’échanger quelques mots et de prendre la pause avec le jeune portier, formé à Lanus. De quoi ravir Ranieri, qui s’est empressé d’aller se faire tatouer la signature de la Pulga dans un salon spécialisé. Pour ne plus jamais s’en séparer.

"Le plus beau jour de ma vie"

Visiblement aux anges, le gardien a partagé son bonheur en postant sa photo aux côtés de Messi sur les réseaux. "Le plus beau jour de ma vie. J'ai réalisé un rêve, a-t-il écrit. J'ai partagé le même terrain que les joueurs que j'admire, avec mon équipe nationale. J'ai rencontré mon idole, le meilleur joueur de l'histoire, une personne incroyable sur et en dehors du terrain, mon exemple à suivre! L'émotion de te voir et de voir que tu as accepté de signer mon bras est indescriptible. Leo, tu as réalisé un rêve pour moi. Chaque jour je regarde mon bras et je me souviendrai de l'émotion que j'ai ressentie quand je t'ai rencontré. Je ne peux pas mettre de mots à quel point tu es génial!"

Après avoir rendu Francisco Ranieri si heureux, Messi va devoir attendre pour savoir s’il peut affronter les Jamaïcains. Selon TyC Sports, la star de 35 ans serait tombée malade ces dernières heures. Le n°30 du PSG souffrirait de syndromes grippaux. Il a tout de même fait le déplacement dans le New Jersey, mais il pourrait être suppléé par Julian Alvarez, l’attaquant de Manchester City, s’il n’est pas en état de jouer. L’Argentine va profiter de cette rencontre sans enjeu aux États-Unis pour peaufiner sa préparation de la Coupe du monde 2022. Au Qatar, les joueurs de Lionel Scaloni affronteront l’Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C.